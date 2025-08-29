Lorenzo se la cobró a Jhon Durán: decisión inminente para Eliminatorias

La Selección Colombia ha dado largas para dar a conocer a los convocados para enfrentar a Bolivia y a Venezuela en los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con la necesidad de sumar tres puntos para sellar la clasificación de una buena vez.

Colombia necesita sí o sí respetar la casa contra Bolivia para asegurar la clasificación para el Mundial de 2026. Néstor Lorenzo se lo tomó con calma, pero confirmó la lista oficial de jugadores, y, en esa lista, no apareció uno de los nombres más polémicos de la Selección Colombia: Jhon Jáder Durán.

Desde hace unos días se estaba hablando bastante de las medidas que podía tomar la Selección Colombia con la presencia o no de Jhon Jáder Durán. El antioqueño no salió bien de la última fecha de las Eliminatorias y esto podía impactar bastante en la decisión final del entrenador argentino.

LA DECISIÓN DE NÉSTOR LORENZO CON JHON JÁDER DURÁN

En ese sentido, salieron los convocados en la tarde de este viernes y no apareció Jhon Jáder Durán como se esperaba después de todo lo que ha pasado últimamente con temas de la Selección Colombia como lo que pasó en el partido ante Perú en el que se habla de una pelea entre el delantero, James Rodríguez y el cuerpo técnico.

Finalmente, Jhon Durán se bajó de la convocatoria para enfrentar a Argentina en condición de visitante. Lejos de hablar de algún problema interno entre el atacante en ese momento del Al Nassr con Néstor Lorenzo, se habló de problemas lumbares que aquejó Durán y que lo sacaron del partido de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por otro lado, ahora con el Fenerbahce, e inmerso de varios comentarios sobre su ausencia en esta doble fecha definitiva sobre su convocatoria o no, Néstor Lorenzo decidió dejarlo afuera como uno de los principales descartes. Vale la pena acotar que, en la Champions League, Jhon Durán salió lesionado sobre el final presentando varias molestias musculares en un salto que cayó mal.

Dejaron afuera a Jhon Durán y antes que, al antioqueño, Néstor Lorenzo decidió reemplazarlo con Dayro Moreno que ha hecho grandes presentaciones llenas de récords con Once Caldas. La novedad es Dayro que viene a tomar el lugar de Durán.

Así las cosas, Jhon Durán es una de las grandes ausencias pensando en la necesidad de anotar goles. Su actitud y sus repetidas lesiones en Fenerbahce lo dejaron afuera y puede ser una bomba para pensar en el Mundial.

