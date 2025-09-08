Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 22:05
Lorenzo se la juega: así sería la nómina titular de Colombia ante Venezuela
Colombia cerrará las Eliminatorias este martes 9 de septiembre en el duelo ante la vinotinto, en Maturín.
La Selección Colombia se alista para lo que será su partido número 18 en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El conjunto cafetero está a horas de medirse a Venezuela en lo que será el último duelo oficial antes de la cita orbital. Allí, el conjunto cafetero buscará mejorar su rendimiento tras haber asegurado su paso a la Copa del Mundo 2026.
Lea también: DT Venezuela no se confía en Colombia: "No nos van a regalar nada"
Durante la previa del compromiso, el equipo de Néstor Lorenzo ha tenido varias novedades. Luego de la molestia de James Rodríguez y el regreso de futbolistas como Kevin Castaño y Daniel Muñoz para este juego, la nómina podría ser modificada en algunos nombres y tendría cambios respecto al conjunto que consiguió el triunfo 3-0 contra Bolivia.
En otras noticias
YA CLASIFICADOS HAY QUE TRABAJAR MUCHO PARA MEJORAR
Tras haber visto una gran parte de los futbolistas en el torneo rumbo al Mundial 2026, el entrenador del combinado sabe que puede variar porque el cuadro cafetero ya cumplió el objetivo. Lorenzo se la jugaría con piezas diferentes en la zaga defensiva, el medio campo y la delantera para medirse al cuadro vinotinto.
Néstor Lorenzo tendría definido su once para lo que será el último juego de la doble fecha de septiembre. Para el cuadro tricolor se mantendrá la base que ha jugado en los últimos encuentros, con unas modificaciones por decisión técnica. Una de las apuestas será en la delantera con la ausencia de Jhon Córdoba y el regreso de Luis Javier Suárez.
Por el lado de la portería cambiaría con la presencia de Camilo Vargas en lugar de Kevin Mier. La defensa estaría compuesta por Daniel Muñoz, que volvería en lugar de Santiago Arias. Allí también aparecerían Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, y Johan Mojica en una línea a de cuatro en el fondo.
La zona del medio campo tendrá la continuidad de Richard Ríos. Allí lo acompañarían Juan Fernando Quintero en lugar de James Rodríguez y un segundo cambio. Tras haber estado ausente en algunas fechas anteriores, contaría con Jefferson Lerma.
Mientras que el frente de ataque serían Luis Díaz, Jhon Arias y la presencia de Luis Javier Suárez en remplazo de Córdoba. Todo eso para completar un equipo ofensivo, pero con una cuota de generación importante en el medio campo.
Selección Colombia: así sería la titular ante Venezuela en la fecha 18 de Eliminatorias
Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mujica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez
Le puede interesar: [Video] El gol de Dayro Moreno a Venezuela con la Selección Colombia
Se espera que Colombia pueda sumar puntos el juego ante los venezolanos y consiga escalar posiciones en la tabla. El siguiente partido de la tricolor será en el mes de noviembre en medio de una nueva fecha FIFA.
📽️ ¡Entrenamos en Barranquilla y nos vamos para Venezuela! 🏠✈️⚽— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 8, 2025
El equipo de todos está listo. 🔜🇻🇪#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/X1sAsVQJut
Eliminatoria CONMEBOL EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Le puede interesar: Eliminatorias CONMEBOL: así se verán TODOS los partidos de la fecha 18
El partido de la Selección Colombia frente a Venezuela se verá por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2