Lorenzo se la juega: así sería la nómina titular de Colombia ante Venezuela

Tras haber visto una gran parte de los futbolistas en el torneo rumbo al Mundial 2026, el entrenador del combinado sabe que puede variar porque el cuadro cafetero ya cumplió el objetivo. Lorenzo se la jugaría con piezas diferentes en la zaga defensiva, el medio campo y la delantera para medirse al cuadro vinotinto.

Néstor Lorenzo tendría definido su once para lo que será el último juego de la doble fecha de septiembre. Para el cuadro tricolor se mantendrá la base que ha jugado en los últimos encuentros, con unas modificaciones por decisión técnica. Una de las apuestas será en la delantera con la ausencia de Jhon Córdoba y el regreso de Luis Javier Suárez.

Por el lado de la portería cambiaría con la presencia de Camilo Vargas en lugar de Kevin Mier. La defensa estaría compuesta por Daniel Muñoz, que volvería en lugar de Santiago Arias. Allí también aparecerían Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, y Johan Mojica en una línea a de cuatro en el fondo.

La zona del medio campo tendrá la continuidad de Richard Ríos. Allí lo acompañarían Juan Fernando Quintero en lugar de James Rodríguez y un segundo cambio. Tras haber estado ausente en algunas fechas anteriores, contaría con Jefferson Lerma.

Mientras que el frente de ataque serían Luis Díaz, Jhon Arias y la presencia de Luis Javier Suárez en remplazo de Córdoba. Todo eso para completar un equipo ofensivo, pero con una cuota de generación importante en el medio campo.

Selección Colombia: así sería la titular ante Venezuela en la fecha 18 de Eliminatorias

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mujica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez

Se espera que Colombia pueda sumar puntos el juego ante los venezolanos y consiga escalar posiciones en la tabla. El siguiente partido de la tricolor será en el mes de noviembre en medio de una nueva fecha FIFA.