Lorenzo se la juega: Colombia eligió arquero ante Bolivia y Venezuela

¿Quién será el arquero de Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Según las primeras informaciones reveladas desde la concentración del combinado tricolor, el elegido para ser el guardameta de Colombia sería Camilo Vargas. Para el entrenador, el portero con pasado en Independiente Santa Fe es el que llega en mejor nivel para la doble fecha de septiembre.

Aunque Kevin Mier fue el guardameta en los compromisos anteriores del equipo nacional, su rendimiento con Cruz Azul no ha sido el mejor en el último tiempo. Por otro lado, David Ospina también se ha visto un poco relegado en el arco de Atlético Nacional y por ello no está en la consideración del DT.

Desde el entorno del equipo cafetero no se ha confirmado el equipo que jugará el primer partido ante Bolivia en Barranquilla. Sin embargo, hombres como Camilo Vargas, Davinson Sánchez, James Rodríguez y Luis Díaz serán los encargados de formar la estructura principal del equipo.

Una de las expectativas para el duelo de este jueves 4 de septiembre será ver si el equipo cafetero vuelve a sumar un triunfo después de varios partidos y con ello logra sellar su clasificación para la Copa del Mundo 2026. Un escenario que se certificará si el equipo nacional derrota a los bolivianos.