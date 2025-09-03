Lorenzo se la juega: Colombia eligió arquero ante Bolivia y Venezuela

Cargando contenido

AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 14:11

La Selección Colombia tiene la obligación de ganar para sellar su tiquete al Mundial 2026.

La Selección Colombia se alista para lo que será el remate de las Eliminatorias Sudamericanas donde se enfrentará a Bolivia y Venezuela. Allí, el elenco cafetero busca hacer dos partidos de gran nivel para sumar los puntos necesarios y cerrar de una vez por todas su clasificación al Mundial 2026.

Con el regreso de las clasificatorias, Néstor Lorenzo, técnico del equipo cafetero, ya planea lo que será el equipo titular. El entrenador partió eligiendo al guardián del arco colombiano que para esta ocasión tenía tres aspirantes entre Kevin Mier, Camilo Vargas y David Ospina.

Colombia recibe a Bolivia en la fecha 17

¿Quién será el arquero de Colombia ante Bolivia y Venezuela?

Según las primeras informaciones reveladas desde la concentración del combinado tricolor, el elegido para ser el guardameta de Colombia sería Camilo Vargas. Para el entrenador, el portero con pasado en Independiente Santa Fe es el que llega en mejor nivel para la doble fecha de septiembre.

Aunque Kevin Mier fue el guardameta en los compromisos anteriores del equipo nacional, su rendimiento con Cruz Azul no ha sido el mejor en el último tiempo. Por otro lado, David Ospina también se ha visto un poco relegado en el arco de Atlético Nacional y por ello no está en la consideración del DT.

Desde el entorno del equipo cafetero no se ha confirmado el equipo que jugará el primer partido ante Bolivia en Barranquilla. Sin embargo, hombres como Camilo Vargas, Davinson Sánchez, James Rodríguez y Luis Díaz serán los encargados de formar la estructura principal del equipo.

Una de las expectativas para el duelo de este jueves 4 de septiembre será ver si el equipo cafetero vuelve a sumar un triunfo después de varios partidos y con ello logra sellar su clasificación para la Copa del Mundo 2026. Un escenario que se certificará si el equipo nacional derrota a los bolivianos.

Eliminatoria CONMEBOL EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.

Selección Colombia

Selección Colombia

Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia

Bolivia

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

