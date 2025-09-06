Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 18:30
Lorenzo se puso serio: advertencia a jugadores de Selección Colombia
El técnico de la Selección Colombia habló de las próximas convocatorias.
La Selección Colombia se sacudió de los malos resultados al derrotar en la fecha 17 de la Eliminatoria al seleccionado de Bolivia con un contundente 3-0. Con esta victoria, el equipo tricolor cortó una racha de seis jornadas en las que no pudo celebrar en el clasificatorio
Además del triunfo, Colombia aseguro el boleto directo a la Copa del Mundo de 2026 al llegar a 25 puntos.
Lorenzo ya piensa en el Mundial
A pesar de que todavía falta una fecha para completar el calendario de la Eliminatoria, el director técnico Néstor Lorenzo fue consultado sobre la preparación que llevará a cabo en la Selección Colombia para el Mundial.
Al estratega tricolor se le cuestionó sobre la posibilidad de considerar a nuevos jugadores que no han sumado considerables minutos en el clasificatorio.
"Los partidos de preparación en fecha FIFA son importantes para unir al grupo y para corregir o buscar variantes que nos puedan hacer llegar mejor al Mundial, tenemos muy pocas posibilidades de juntarnos. De pronto pueda aparecer un jugador que queramos ver, es importante verlo en el equipo en situaciones con los compañeros de la Selección", dijo.
Lorenzo también lanzó una advertencia a los jugadores de la Selección Colombia, quienes deberán mantener un alto nivel en sus respectivos clubes de cara a la Copa del Mundo.
"Ellos (los jugadores) van a tener que seguir manteniendo un gran nivel en sus clubes por que no pueden venir a la selección si están muy bajos en sus clubes. Es lo que pasa con las variantes que se dan en algunas posiciones. La selección requiere regularidad y un alto nivel, sobre todo en los jugadores más nuevos", afirmó.
Venezuela Vs Colombia: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la fecha 18 de la Eliminatoria
El partido entre Venezuela contra Colombia por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo se jugará el martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde en el Monumental de Maturín.
En Colombia el partido se podrá VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2