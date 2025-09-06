Lorenzo se puso serio: advertencia a jugadores de Selección Colombia

Lorenzo ya piensa en el Mundial

A pesar de que todavía falta una fecha para completar el calendario de la Eliminatoria, el director técnico Néstor Lorenzo fue consultado sobre la preparación que llevará a cabo en la Selección Colombia para el Mundial.

Al estratega tricolor se le cuestionó sobre la posibilidad de considerar a nuevos jugadores que no han sumado considerables minutos en el clasificatorio.

"Los partidos de preparación en fecha FIFA son importantes para unir al grupo y para corregir o buscar variantes que nos puedan hacer llegar mejor al Mundial, tenemos muy pocas posibilidades de juntarnos. De pronto pueda aparecer un jugador que queramos ver, es importante verlo en el equipo en situaciones con los compañeros de la Selección", dijo.

Lorenzo también lanzó una advertencia a los jugadores de la Selección Colombia, quienes deberán mantener un alto nivel en sus respectivos clubes de cara a la Copa del Mundo.

"Ellos (los jugadores) van a tener que seguir manteniendo un gran nivel en sus clubes por que no pueden venir a la selección si están muy bajos en sus clubes. Es lo que pasa con las variantes que se dan en algunas posiciones. La selección requiere regularidad y un alto nivel, sobre todo en los jugadores más nuevos", afirmó.