Lorenzo tenía razón con Borja y River se ‘harta’: “Hablaré con él”

Arrancaron los primeros partidos de la Copa de Argentina en donde River Plate tuvo un cuadro muy favorable enfrentando al Club Ciudad Bolívar en Santiago del Estero. Un juego, que, en el papel, tenía a los dirigidos por Marcelo Gallardo como los candidatos a quedarse con esa serie con mucha tranquilidad.

Sin embargo, lo que inició con un comienzo prometedor por el gol de Leandro González Pírez, terminó en un 2-0. Miguel Ángel Borja fue titular y disputó los 90 minutos en donde poca influencia tuvo en el marcador, pese a que pudo convertir un penal que dilapidó.

Los aficionados se hartan cada vez más de las actuaciones negativas de Miguel Borja que no marca un gol desde finales de febrero. Una mala racha en el club y que puede condicionarlo en el futuro por el buen momento de Franco Mastantuono y Facundo Colidio que han marcado más goles durante el último tiempo.

De hecho, desde la prensa también condicionan al delantero colombiano con una fuerte calificación de 3, de acuerdo con Olé. Su falta de timing, su desconexión en la ofensiva, además del fallo del penal abren grietas en el panorama de Miguel Borja que tampoco fue convocado a la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo no lo ha vuelto a tener en cuenta desde que acabó la Copa América y al parecer, el tiempo le ha dado la razón. Cuando al argentino le preguntaron por qué no lo tiene en cuenta, afirmó que en la delantera hay mejores alternativas que están en gran momento como Jhon Córdoba y Jhon Jáder Durán.

LA DECISIÓN DE MARCELO GALLARDO CON MIGUEL BORJA TRAS FALLAR EL PENAL

La prensa lo fulmina, al igual que los aficionados de River Plate. Sin embargo, Marcelo Gallardo, en su faceta más paternalista como entrenador, indicó que hay que darle tiempo por la desconexión goleadora en la que está. Próximamente volverán las celebraciones del ‘Colibrí’.

Marcelo Gallardo afirmó que, “está atravesando un momento de no conexión con el gol. Una cosa es seguir en la búsqueda y otra, no. Tengo que hablar con el futbolista para ver si está con ese deseo o que la autoestima lo baje”. Borja se ha quedado con la titularidad, pero no responde a ella con goles o con buenas sensaciones.

Solo con el apoyo del entrenador se puede salir de este bache y eso lo tiene claro Marcelo Gallardo. “¿Cómo se lo puede ayudar para que revierta la situación? Tengo que acompañarlo. Después veo si es sacándolo, poniéndolo en el segundo tiempo… Tengo que cuidarlo, tengo que cuidar la salud de mis futbolistas”.