Lorenzo tomó decisión con Jorge Carrascal con miras al Mundial 2026

Las semifinales de la Copa Libertadores tuvieron el protagonismo de un duelo entre colombianos. Flamengo de Jorge Carrascal que fue titular y jugó los 90 minutos y Racing Club de Avellaneda que tuvo a Duván Vergara como opción, pero no ingresó al terreno de juego.

Vea también: Jhon Arias reconocido en Wolves por no viajar con la Selección Colombia

El jugador más destacado a lo largo de los 90 minutos fue Jorge Carrascal que movió todos los hilos en el ataque de Flamengo. Conectó pases con sus compañeros para crear peligro y se topó con Facundo Cambeses que salvó en varias ocasiones.

Sobre el final del compromiso, Jorge Carrascal fue determinante filtrando un balón para Bruno Henrique que remató y Facundo Cambeses salvó. En el rebote, Carrascal disparó y contó con un desvío en un contrario que terminó decretando el único gol de manera agónica en el partido.

Jorge Carrascal no fue tenido en cuenta para la Fecha FIFA de octubre, pero, con su espectáculo deportivo en la Copa Libertadores, filtraron la decisión que tomarían en la Selección Colombia con la presencia clave del cartagenero de cara a los siguientes partidos y para el Mundial de 2026.

JORGE CARRASCAL SERÍA CONVOCADO AL MUNDIAL DE 2026

De acuerdo con información de Julián Capera en Balón Dividido de ESPN, el periodista relató que la reacción del cuerpo técnico de la Selección Colombia con Jorge Carrascal no se hizo esperar. Su presencia en el juego en el Maracaná, despertó la atención del seleccionado colombiano.

Julián Capera aseveró que, “me contaron que esta mañana (jueves 23 de octubre) temprano hubo comunicación entre un miembro del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y Jorge Carrascal para felicitarle por su gran partido de anoche en Copa Libertadores y para decirle: ‘Mijito, usted para nosotros es muy importante, es pieza importante de este proceso’. Y, en otras palabras, pues no se lo van a decir a nadie todavía, pero sabemos que ya entra en esa categoría, básicamente para decirle usted está en nuestros planes del Mundial 2026”.

Le puede interesar: Hinchas de Santa Fe calientan el clásico con gestos ofensivos al recuerdo de Russo

Bajo ese panorama, todo parece indicar que Jorge Carrascal será uno de los primeros convocados para afrontar la Fecha FIFA de noviembre como el calendario de marzo antes del Mundial. Carrascal espera seguir afianzándose en Flamengo para ser titular en la Selección Colombia o una carta de cambio que no lo ha sido regularmente.

FILIPE LUÍS SE ILUSIONA CON JORGE CARRASCAL

Después del partido del Flamengo, Filipe Luís aseguró que el colombiano tiene gran importancia y que sabían desde un principio que iba a encajar porque, “Flamengo busca jugadores de alta calidad, jugadores que sean diferentes con el balón, que sepan lo que hacen. Pero lo que más me alegra de Carrascal es que ha mejorado aún más desde su etapa en Rusia y su llegada aquí”.

Lea también: James se cansa de todo en León: problemas con su nuevo técnico

Posteriormente, detalló sus virtudes, “su capacidad de decisión en el último tercio del campo, cerca del área, lo hace aún más letal que antes. No sé si en algún momento de su carrera ha sido tan creativo y decisivo cerca del área; eso es lo que más me alegra de su desarrollo. Pero este jugador que trajo Flamengo estaba bien estudiado, y conocíamos su calidad cuando lo buscamos”.

Además, dejó claro que es un jugador que se puede adaptar a la perfección a cuatro posiciones en la cancha. En este encuentro ante Racing apareció como un extremo por izquierda interiorizando bastante. “Todos conocemos su calidad y que juega en las cuatro posiciones de ataque, y está en un gran momento. Y nos alegra ver jugadores en gran forma en el campo”, sentenció.