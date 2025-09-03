Lorenzo va con todo: así sería la nómina titular de Colombia ante Bolivia

Tras haber visto una gran parte de los futbolistas en el torneo rumbo al Mundial 2026, el entrenador del combinado nacional podría tener algunas modificaciones. Lorenzo se la jugaría con piezas diferentes en la defensa y el medio campo para medirse al cuadro Boliviano.

El técnico tendría definido su once para lo que será el primer juego de la doble fecha de septiembre. Para el cuadro tricolor se mantendrá la base que ha jugado en los últimos encuentros, con unas modificaciones por decisión técnica. Una de las apuestas será en la delantera con la ausencia de Jhon Durán y el regreso de Luis Javier Suárez.

Por el lado de la portería cambiaría con la presencia de Camilo Vargas en lugar de Kevin Mier. La defensa estaría compuesta por Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, y Johan Mojica en una línea a de cuatro en el fondo.

La zona del medio campo tendrá la continuidad de Richard Ríos. Allí lo acompañarían James Rodríguez y un segundo cambio. Tras haber estado ausente en algunas fechas anteriores, contaría con Jefferson Lerma.

Mientras que el frente de ataque serían Luis Díaz, Jhon Arias y la presencia de Luis Javier Suárez en remplazo de Durán. Todo eso para completar un equipo ofensivo, pero con una cuota de recuperación importante en el medio campo.

Selección Colombia: así sería la titular ante Bolivia en la fecha 17 de Eliminatorias

Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mujica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Se espera que Colombia pueda sumar puntos el juego ante los bolivianos y consiga escalar posiciones en la tabla. El siguiente partido de la tricolor será el martes 9 de septiembre ante Venezuela en Maturín.