Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 11:38
Lorenzo volvió a defender a James: "tiene hambre y piensa en el Mundial"
Néstor Lorenzo descartó que James esté pensando en su último partido con la Selección Colombia.
La Selección Colombia se prepara para recibir este jueves 4 de septiembre a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria con el objetivo de acabar con la mala racha de seis jornadas sin triunfo y con la idea de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cuenta con importantes jugadores en la nómina, entre los que se destacan Luis Fernando Díaz, Richard Ríos y Jhon Arias.
Adicionalmente, el experimentado mediocampista James David Rodríguez se mantiene como capitán y referente de la Selección Colombia y en esta ocasión volvió a recibir el respaldo del estratega Lorenzo.
James tiene hambre y piensa en el Mundial
En rueda de prensa, Lorenzo aseguró que James todavía "tiene hambre" y se está preparando para la Copa del Mundo.
También explicó que no cree que el '10' esté considerando su retiro.
"James es un jugador que todavía tiene hambre. No creo que esté pensando en el último partido. Más bien creo que está pensando en prepararse de la mejor manera para el Mundial", dijo.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2