Lorenzo volvió a defender a James: "tiene hambre y piensa en el Mundial"

La Selección Colombia se prepara para recibir este jueves 4 de septiembre a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria con el objetivo de acabar con la mala racha de seis jornadas sin triunfo y con la idea de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cuenta con importantes jugadores en la nómina, entre los que se destacan Luis Fernando Díaz, Richard Ríos y Jhon Arias.

Adicionalmente, el experimentado mediocampista James David Rodríguez se mantiene como capitán y referente de la Selección Colombia y en esta ocasión volvió a recibir el respaldo del estratega Lorenzo.