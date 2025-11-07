Lorenzo y los tres futbolistas de Nacional que 'borró' de la convocatoria

Ha llegado una nueva convocatoria de la Selección Colombia, un listado de 26 jugadores donde se encuentran algunas novedades con respecto a lo que fue el llamado anterior del técnico Néstor Lorenzo, en lo que fue el triunfo ante México y el empate frente a Canadá.

Ahora para esta fecha FIFA de noviembre, el equipo ‘Tricolor’ se medirá a las selecciones de Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, duelos donde solo un representante de Atlético Nacional hará presencia, dejando de lado a otros tres futbolistas que sonaban para ser convocados.

