Lorenzo y los tres futbolistas de Nacional que 'borró' de la convocatoria
El entrenador de la Selección Colombia dio la lista de jugadores para los amistosos de este noviembre.
Ha llegado una nueva convocatoria de la Selección Colombia, un listado de 26 jugadores donde se encuentran algunas novedades con respecto a lo que fue el llamado anterior del técnico Néstor Lorenzo, en lo que fue el triunfo ante México y el empate frente a Canadá.
Ahora para esta fecha FIFA de noviembre, el equipo ‘Tricolor’ se medirá a las selecciones de Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, duelos donde solo un representante de Atlético Nacional hará presencia, dejando de lado a otros tres futbolistas que sonaban para ser convocados.
Nacional solo tendrá un jugador en selección para amistosos de noviembre
El entrenador argentino, Néstor Lorenzo, no incluyó algunos jugadores de Atlético Nacional que venían siendo convocados, es el caso del lateral Andrés Felipe Román y también el delantero Marino Hinestroza.
Por otro lado, previo a la convocatoria habían llegado reportes que aseguraban la presencia de Jorman Campuzano y de Alfredo Morelos en el listado, algo que finalmente no fue así, dejando como único representante del cuadro ‘verdolaga’ en la selección al arquero David Ospina.
Los partidos que se perderá David Ospina con Nacional
La buena noticia para los hinchas del equipo verde de Antioquia es que varias de sus figuras seguirán en el equipo para lo que será el remate de la primera fase de la liga y también para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay.
Así las cosas, será el experimentado guardameta el que estará ausente para los partidos de la fecha 20 ante Junior de Barranquilla (programado para el jueves 13 de noviembre) y para el duelo contra el América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero por la copa, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre.
