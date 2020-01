Los 23 convocados en cada selección para el Torneo Preolímpico de fútbol

Este sábado 18 de enero con los partidos entre Ecuador Vs. Chile y Colombia Vs. Argentina dará inicio en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira el Torneo Preolímpico Suramericano de fútbol sub 23 que entregará dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El certamen acoge a las diez selecciones del continente y que están inscritas en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Estas fueron repartidas en dos grupos de la siguiente manera:

Grupo A: Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador - sede: Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Grupo B: Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay - Sede: Centenario de Armenia.

La fase final, que se desarrollará en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, acogerá a los dos primeros equipos de cada grupos, que definirán a los representantes de América del Sur en Tokio 2020.

Para el campeonato, la Conmebol permitió que cada selección inscriba 23 jugadores, para tener un total de 230 futbolistas, aunque Colombia solicitó recientemente cambiar en el listado al volante Juan Pablo 'indio' Ramírez, por Johan Carbonero debido a una lesión del primero.

Estos son los 23 jugadores de cada selección para el Preolímpico: