Los 5 fijos de Lorenzo para el Mundial: hay polémica con uno

No van a los amistosos pero tienen su lugar

Estos amistosos previos al Mundial sirven para que los entrenadores le den rodaje a jugadores que no lo han tenido a lo largo de los torneos o las eliminatorias, sirven para ver nuevos y para dar oportunidades a algunos que lo merecen. Sin embargo, siempre salen las dudas cuando algún referente se pierde estos partidos, pero en este caso prácticamente todas las "sorpresas" por ausencia es porque tienen su lugar aseguro en la lista final.

Camilo Vargas

El arquero colombiano que actualmente defiende la portería de Atlas en México es uno de los ausentes para los dos partidos amistosos, pero no hay razón para preocuparse, el ex Santa Fe y Cali entre otros es el arquero titular de Néstor Lorenzo y así lo será en el Mundial también, desde el principio fue el elegido por el técnico para ser el guardián del arco de la tricolor y lo seguirá siendo si las lesiones se lo permiten, esta convocatoria lo que si podría cambiar son los dos suplentes, con Ospina con pie y medio adentro por su experiencia el otro puesto estaría muy disputado entre Montero y Mier.

Santiago Arias

El lateral es uno de los pocos que ha hecho proceso completo en los tres mundiales a los que ha clasificado Colombia en los últimos años, si bien su lugar está y estará ocupado por Daniel Muñoz, el "Santi" ha demostrado ser un fijo y un seguro en la defensa colombiana cuando el jugador del Palace no esta disponible, es por eso que se ha ganado su lugar de indiscutible en las listas de Lorenzo y así seguirá siendo para el Mundial, es muy difícil que el entrenador encuentre otro lateral derecho tan seguro y confiable para ser el suplente de Muñoz, por lo que Arias es otro que tiene el cupo asegurado y la ausencia es netamente por darle descanso.

Jhon Arias

El motor de la selección Colombia es posiblemente la ausencia más sonada de esta convocatoria y los rumores no se hicieron esperar, se especuló mucho con el difícil momento que vive el jugador en Inglaterra o incluso que ya no era un fijo en el esquema de Lorenzo, pero todo eso no termina siendo cierto. Jhon Arias será mundialista con Colombia al 100% (si no llega una lesión inesperada) el volante que puede desempeñar varias posiciones en cancha es uno de los jugadores que más minutos ha disputado con el entrenador y es un fijo siempre en la selección. La única razón de su ausencia es darle tiempo para que se adapte al futbol inglés y a su nuevo equipo que no vive un gran momento.

Jhon Córdoba

El delantero después de la Copa América se había ganado el lugar de titular en esta selección, sin embargo unas actuaciones no muy buenas le hicieron perder no solo el puesto sino la confianza, pero en esta última fecha eliminatoria pudo celebrar y se "quitó la sal" de encima. Esta ausencia también se habló mucho sobre todo por el momento que el delantero vive en Rusia, pero su presencia en el Mundial del otro año no está en duda, será uno de los delantero seguramente con Luis Suárez y otro, ese otro puesto si estará realmente peleado.

Jorge Carrascal

Este sin lugar a dudas es el polémico dentro de esta lista, el volante que vive un gran momento en Flamengo siempre ha sido uno de los favoritos de Lorenzo, recordemos que en los primeros partidos llegó a ser titular y acumuló una racha de 8 partidos de selección consecutivos viendo minutos. Sin embargo, sus pobres actuaciones con la camiseta amarilla le hicieron perder la confianza de la hinchada que lo ve más como un capricho del técnico que como un verdadero merecedor del puesto, igualmente el que toma las decisiones es el entrenador y para él Carrascal es un fijo y tiene su cupo en esa lista.