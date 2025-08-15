Cargando contenido

Los 8 colombianos de selección que jugarán en el Brasileirao; una gran camada

Este mercado de fichajes ha presentado a futbolistas cafeteros con destino a Brasil.

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los futbolistas colombianos son protagonistas, especialmente por sus transferencias al balompié brasileño, donde cerca de 20 jugadores harán presencia allí. 

Entre los fichajes más sonados que se han presentado en los últimos meses cabe destacar la de Jorge Carrascal, que dejó el Dinamo de Moscú con destino a Flamengo a cambio de 12.5 millones de euros. 

Por otro lado, se espera que en las próximas horas se pueda concretar el fichaje de Carlos Cuesta a Vasco da Gama y también la de Luis Sinisterra a Cruzeiro, futbolistas de Selección Colombia que se unen a jugadores que han vestido la camiseta ‘Tricolor’ como Santiago Arias (Bahía) y Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre). 

Los colombianos de selección que jugarán el Brasileirao 

Sumados a los cinco futbolistas mencionados anteriormente, aparecen jugadores como Carlos Andrés el ‘Tinito’ Gómez (que a falta de exámenes médicos jugará en Vasco da Gama), Johan Carbonero (Internacional) y Gustavo Cuéllar (Gremio), quienes han sabido defender la camiseta de la Selección Colombia

A continuación, se presentan los nombres de los jugadores que disputarán la presente edición del Brasileirao:  

Jorge Carrascal (Flamengo) 
Luis Sinisterra (Cruzeiro) 
Santiago Arias (Bahía) 
Jordan Barrera (Botafogo) 
Sergio Palacios (RB Bragantino) 
Henry Mosquera (RB Bragantino) 
Gabriel Fuentes (Fluminense) 
Kevin Serna (Fluminense) 
Santiago Moreno (Fluminense) 
Rafael Santos Borré (Internacional) 
Johan Carbonero (Internacional) 
Gustavo Cuéllar (Gremio) 
Miguel Monsalve (Gremio) 
Carlos Gómez (Vasco da Gama) 
Carlos Cuesta (Vasco da Gama) 
Yeison Guzmán (Fortaleza) 
Emerson Batalla (Juventude) 
Daniel Giraldo (Juventude) 
Christian Rivera (Sport Recife) 

Otros colombianos destacados juegan en Athlético Paranaense 

Cabe mencionar que importantes exjugadores de Atlético Nacional como Kevin Viveros y Felipe Aguirre ficharon en este mercado por el Athlético Paranaense, club que actualmente milita en la Segunda División del balompié de los pentacampeones del mundo. 

