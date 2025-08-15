Los 8 colombianos de selección que jugarán en el Brasileirao; una gran camada

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los futbolistas colombianos son protagonistas, especialmente por sus transferencias al balompié brasileño, donde cerca de 20 jugadores harán presencia allí.

Entre los fichajes más sonados que se han presentado en los últimos meses cabe destacar la de Jorge Carrascal, que dejó el Dinamo de Moscú con destino a Flamengo a cambio de 12.5 millones de euros.

Por otro lado, se espera que en las próximas horas se pueda concretar el fichaje de Carlos Cuesta a Vasco da Gama y también la de Luis Sinisterra a Cruzeiro, futbolistas de Selección Colombia que se unen a jugadores que han vestido la camiseta ‘Tricolor’ como Santiago Arias (Bahía) y Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre).

