“Los ayudaron a ser campeones del mundo”: La dura acusación contra Messi y Argentina

El título de Argentina en la Copa Mundial Qatar 2022 sigue generando polémica. Tras cinco meses del triunfo ante Francia, el equipo de Lionel Scaloni sigue siendo cuestionado. En esta oportunidad, un exjugador de Uruguay apuntó contra la albiceleste.

Diego Lugano, uno de los referentes del conjunto charrúa durante varios años, fue el encargado de señalar al conjunto sudamericano. El ex defensor mencionó que el triunfo de Lionel Messi y compañía tuvo una gran ayuda por parte de la FIFA.

A Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penaltis que le pitaron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina, que supo aprovecharse de eso”, fueron las palabras iniciales de Lugano, en 'Fútbol por Carve'.

El uruguayo argumentó sus palabras apuntando hacia los errores del VAR: "El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”.

Tras el título del combinado argentino, los cuestionamientos no han parado de llegar. Incluso durante la Copa del Mundo, hubo jugadores de otras selecciones que apuntaron que el máximo organismo del fútbol internacional tenía un plan para que Messi se quedará con el único trofeo que le faltaba.

Por ahora, lo cierto es que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni rompió con 36 años de sequía sin ganar el título. Todo esto después de haberse consagrado en la Copa América ante Brasil y haber vencido a Italia en la Finalissima. Un triplete que ninguna otra selección ha conseguido.