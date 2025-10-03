Actualizado:
Los cinco grandes ausentes de la convocatoria de Selección Colombia
Néstor Lorenzo excluyó a algunos 'fijos' en el combinado nacional.
Este viernes 3 de octubre se conoció la lista de convocados de la Selección Colombia para los partidos frente a México y Canadá, que son de carácter amistoso pensando en la Copa del Mundo 2026. El listado está conformado por 25 jugadores y hay varios de los habituales convocados que esta vez se tuvieron que ausentar.
Las bajas más importantes de Selección Colombia contra México y Canadá
La baja más importante de la Selección Colombia para enfrentar a México y Canadá es la del portero Camilo Vargas, quien casualmente ha levantado el nivel con Atlas de la Liga MX. Claro está que, de no ocurrir algo extraordinario, su presencia en el Mundial es fija. Entre Ospina, Mier y Montero (los tres convocados a los amistosos) se elegirán a los dos suplentes para la cita orbital.
Santiago Arias, lateral derecho del Bahía de Brasil es otro de los ausentes, y esta vez se espera que Andrés Felipe Román (Atlético Nacional) tenga minutos; entre estos dos jugadores se elegirá al suplente de Daniel Muñoz en el Mundial.
Pese a que juega en Europa, Jhon Arias no fue convocado por Néstor Lorenzo para esta doble jornada de partidos amistosos. El jugador de Wolverhampton es de los mejores colombianos en la actualidad, aunque parece que no se ha sentido cómodo por la forma en que el seleccionador lo ha utilizado en cancha recientemente.
Pese a que habitualmente es convocado, juegue o no, Jorge Carrascal no hizo parte del listado para enfrentar a México y Canadá. El '10' quien se desempeña en Flamengo de Brasil tendrá que mejorar su nivel porque no está fijo en el Mundial 2026.
El delantero Jhon Córdoba es otro de los grandes ausentes. Si bien sigue siendo determinante en su equipo, el Krasnodar de Rusia, esta vez el entrenador de la Selección Colombia se decantó por Rafael Santos Borré, quien no había sido citado para las dos últimas fechas de Eliminatorias.
Esta vez tampoco fue llamado Dayro Moreno, quien a sus 40 años ya recibió el llamado para jugar contra Bolivia y ahora parece que no volverá a tener chance de mostrarse en el combinado nacional, ni siquiera para los partidos amistosos.
Colombia vs México y Canadá, ¿cuándo y a qué hora se juegan los amistosos?
La Selección Colombia disputará su primer amistoso el sábado 11 de octubre en Estados Unidos, cuando se mida ante México a las 8:00 p. m. (hora colombiana). El equipo azteca afrontará este compromiso con una nómina renovada, tras dejar por fuera de la convocatoria a varios de sus referentes.
El segundo duelo será el martes 14 de octubre frente a Canadá, también en territorio estadounidense. El compromiso está programado para las 7:00 p. m. (hora colombiana) y servirá como otro examen importante en la preparación rumbo al Mundial 2026.
