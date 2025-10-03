Los cinco grandes ausentes de la convocatoria de Selección Colombia

Este viernes 3 de octubre se conoció la lista de convocados de la Selección Colombia para los partidos frente a México y Canadá, que son de carácter amistoso pensando en la Copa del Mundo 2026. El listado está conformado por 25 jugadores y hay varios de los habituales convocados que esta vez se tuvieron que ausentar.

Las bajas más importantes de Selección Colombia contra México y Canadá

La baja más importante de la Selección Colombia para enfrentar a México y Canadá es la del portero Camilo Vargas, quien casualmente ha levantado el nivel con Atlas de la Liga MX. Claro está que, de no ocurrir algo extraordinario, su presencia en el Mundial es fija. Entre Ospina, Mier y Montero (los tres convocados a los amistosos) se elegirán a los dos suplentes para la cita orbital.

Santiago Arias, lateral derecho del Bahía de Brasil es otro de los ausentes, y esta vez se espera que Andrés Felipe Román (Atlético Nacional) tenga minutos; entre estos dos jugadores se elegirá al suplente de Daniel Muñoz en el Mundial.

Pese a que juega en Europa, Jhon Arias no fue convocado por Néstor Lorenzo para esta doble jornada de partidos amistosos. El jugador de Wolverhampton es de los mejores colombianos en la actualidad, aunque parece que no se ha sentido cómodo por la forma en que el seleccionador lo ha utilizado en cancha recientemente.