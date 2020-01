Los ‘cinco mandamientos’ de Quique Setién, nuevo técnico del Barcelona 

Barcelona dio un giro drástico en la temporada con la salida de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién, un seguidor de las ideas cruyfistas, quien tendrá el reto de ser exitoso en los tres frentes que le quedan a los catalanes, hablando de la Copa del Rey, de la liga española y por supuesto, la Champions League, su gran objetivo.

El adiestrador de origen cantabrio es un entrenador con ADN blaugrana. Le gusta la pelota al piso, el fútbol de posesión y el despliegue con desparpajo en ataque. No ha sido técnico de equipo grande, pero su filosofía futbolística llamaba la atención de los directivos desde temporadas atrás cuando estuvo en duda el propio Valverde.

Los mandamientos de Quique Setién para llegar al Barcelona

Un convencido de la posesión del balón, del control de las acciones y de mandar en la cancha. Así lo demostró en clubes como Las Palmas y el Real Betis.

"No he visto a ningún niño en el patio del colegio que juegue al fútbol y no quiera el balón. Al 95 por ciento de los futbolistas les encanta el fútbol y, sin embargo, hay equipos que se pasan el tiempo corriendo detrás del rival. ¿Por qué no puedes tener tú el balón desde el principio?".

Convencido de la revolución que impuso Johan Cruyff, desde sus épocas de jugador se declaró un seguidor de las ideas del holandés, referente del club catalán

"Todo lo que hago lo he copiado y la mayor referencia ha sido Cruyff, porque yo jugaba contra el Barcelona y no paraba de correr detrás del balón y no llegabas nunca a cogerlo. Empiezas a estudiarlo y ves que eso es lo que te gusta".

Le gusta la estrategia y por ello es un amante del ajedrez. En su momento alcanzó a jugar una partida con Garry Kasparov

"El ajedrez te enseña que tienes que frenar tus impulsos". Lo que me gusta es estar en el campo, relacionarme con los futbolistas, el contacto con el balón, el olor del césped. Eso es la realidad para mí del fútbol. El resto (ruido mediático) sé que es necesario, pero no me gusta".

Tiene fama de romántico, de lírico, de ser fiel a una idea de juego. Todo lo anterior fue suficiente para seducir a la directiva del Barcelona

"No aspiro a tener un coche más grande, ni una casa más grande sino a ser feliz. Ni siquiera entrenar a un equipo mejor, sino a un equipo que de verdad sienta lo que yo, que me entienda".

Setién no ha escondido su fascinación por el fútbol de Lionel Messi, jugador al cual tuvo que sufrir en la liga española

"Lo que más me gusta de Messi es que es capaz de hacer lo mejor todos los domingos durante diez años. Cada partido nos deja algo que se queda en el recuerdo y la memoria. Me gusta ver cómo cuando mete el gol 500, con lo que supone para él, lo primero que hace es señalar al compañero que le da el pase. Se dedica a lo que le gusta, jugar al fútbol. No vi a Di Stéfano ni a Pelé, pero he podido ver a Messi y le estaré siempre agradecido".