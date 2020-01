Vuelve al fútbol colombiano y de paso se estrena Win +, plataforma en la cual se transmitirán los principales partidos fecha tras fecha. El nuevo canal inicia operaciones en medio de la polémica de los aficionados debido a que tendrán que pagar un monto adicional.

Cabe señalar que, por jornada, Win+ transmitirá cinco encuentros con los principales equipos de la Liga Betplay. Atlético Nacional, América, Millonarios y Junior de Barranquilla irán por el debutante canal, el cual para ver, los hinchas de dichos equipos tendrán que pagar una suma cercana a 30 mil pesos mensuales.

La primera fecha del fútbol colombiano iniciará el 23 de enero con el compromiso entre Deportes Tolima e Independiente Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (7:45 pm). Será el debut de la plataforma premium en el rentado nacional.

Luego, los encuentros Junior vs La Equidad y América vs Alianza Petrolera, que se disputarán el 25 de marzo, también irán por WIN+, lo mismo que los juegos Atlético Nacional vs Deportivo Pereira y Millonarios vs Deportivo Pasto, lo cuales se llevarán a cabo el domingo.

Liga Betplay: los cinco partidos que van por Win+ en la primera fecha

Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +

Junior FC vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +

América de Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +

Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +