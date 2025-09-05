Los deberes pendientes de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia logró una victoria contundente con el 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla y desató la euforia en el Metropolitano y confirmó el cupo de la selección nacional al Mundial de 2026. El objetivo inmediato está cumplido y el país puede celebrar con tranquilidad, pero el análisis deportivo deja en evidencia que el equipo aún tiene un largo camino por recorrer si quiere ser protagonista en la cita norteamericana.

Más allá de los resultados positivos, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo genera interrogantes. Si bien ha mostrado solidez en las Eliminatorias Sudamericanas, su rendimiento no está al nivel de las potencias mundiales. Hoy, el panorama sugiere que, de enfrentarse a rivales europeos o selecciones de élite, a Colombia le costaría demasiado imponerse. En ese sentido, el paso a los octavos de final no luce como una tarea sencilla.

El aspecto más preocupante es el juego colectivo. La tricolor alterna momentos de lucidez con periodos prolongados de desconexión, en los que la posesión se vuelve intrascendente y la generación de peligro es limitada. Pese a contar con figuras como Luis Díaz o un James Rodríguez aún determinante en tramos específicos, el engranaje no logra consolidarse. "Colombia debe encontrar una identidad más clara si quiere aspirar a algo grande", comentó un analista tras la última jornada.

En comparación con el recuerdo de Brasil 2014, la situación actual parece más compleja. En aquel entonces, bajo el mando de José Pékerman, la selección desplegó un fútbol ofensivo, con dinamismo y eficacia, que la llevó a firmar la mejor actuación de su historia. Hoy, esa chispa de creatividad y contundencia aún no aparece de manera consistente, lo que plantea un reto enorme de cara a la próxima Copa del Mundo.

Uno de los puntos a reforzar está en la zona defensiva. En varios compromisos se han evidenciado fallos de concentración y dificultades para cerrar espacios frente a rivales de menor nivel. De igual manera, el centro del campo no siempre logra imponer ritmo ni equilibrio, lo que repercute en la falta de fluidez al momento de atacar. Y si bien la delantera genera opciones, la efectividad frente al arco no ha sido la esperada.

La buena noticia es que el grupo cuenta con tiempo para corregir. Con casi 10 meses por delante, el cuerpo técnico tiene margen para planificar amistosos de preparación y ajustar conceptos. Esa etapa de transición será clave para afianzar la confianza, probar variantes tácticas y pulir detalles antes de la exigente cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo cierto es que el boleto a la Copa del Mundo es apenas un paso inicial. El verdadero desafío radica en demostrar que Colombia puede competir de tú a tú con las grandes selecciones. Elevar el nivel, consolidar una propuesta reconocible y recuperar la solidez mostrada en el pasado serán los ejes que definan si el equipo puede revivir gestas como la de 2014 o, por el contrario, se limita a ser un actor secundario en el escenario global.