Los dos delanteros de Selección Colombia que no marcan gol hace cuatro meses y los llamaría Lorenzo

La Selección Colombia disputará dos amistosos frente a Corea y Japón a finales de marzo próximo. Sin embargo, existe preocupación por la actualidad de los delanteros del combinado cafeteros, ya que la mayoría no se encuentran en su mejor nivel con los clubes donde actúan.

Dos ejemplos claros de esto son Luis Fernando Muriel y Falcao García, quienes podrían ser llamados por el técnico Néstor Lorenzo para los mencionados encuentros. No obstante, el periodista Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores de Antena 2, dio a conocer una estadística que preocupa por el rendimiento goleador de ambos jugadores.

Y es que el director de Palabras Mayores recordó cuántos días llevan Muriel y Falcao sin celebrar una anotación con Atalanta y Rayo Vallecano, respectivamente. "Me mandaron un gráfico que me impactó: Muriel, 4 meses y 11 días sin anotar un gol (total, 136 días); Falcao, 4 meses y 3 días sin marcar (total, 126 días). Zapata, 3 meses y 12 días sin anotar (total, 105 días). Preocupante. Por eso uno le dice a Lorenzo, 'no se case con esto, viejo'", manifestó.

Vale indicar que Carlos Antonio Vélez ha cuestionado el llamado de jugadores que hicieron parte del anterior proceso de eliminatorias y que no consiguieron la clasificación al mundial de Qatar 2022.

Del mismo, el columnista de Palabras Mayores pidió que Falcao fuera integrado al cuerpo técnico, ya que no se puede desconocer su importancia en la historia reciente de la Selección Colombia. "Cómo no vamos a estar agradecidos con Falcao. Yo le pediría el favor a Jesurún que integre (a Falcao) como un hombre más del cuerpo técnico de la Selección, para que trabaje con los delanteros, este hombre sabe mucho. Lo que tenemos es agradecimiento".