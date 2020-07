Los horarios en los que se jugarán los partidos del Mundial de Catar 2022

La Fifa está lista para asumir el reto de organizar el Mundial de fútbol en Catar 2022, por eso este miércoles se adelantó en cuestiones de horarios y calendario para darle un rumbo claro a la forma en la que se desarrollará esta particular competencia cuya principal modificación estará relacionada con las fechas en las que se jugará, pues a diferencia de la tradicional disputa a mitad de año, en esta ocasión se jugará entre los meses de noviembre y diciembre.

Además de definir que la fase de grupos se jugará en doce días (desde el lunes 21 de noviembre hasta el viernes 2 de diciembre) y que durante cada uno de estos días habrá cuatro partidos, la Fifa aseguró que los encuentros de la mencionada ronda se disputarán en los siguientes cuatro horarios para Colombia: 5:00 am, 8:00 am, 11:00 am y 2:00 pm, siendo este esquema favorable para la audiencia del país.

De igual manera, vale la pena anotar que la última fecha de la fase de grupos, como ya se ha establecido en las competencias previas, se disputará de manera simultánea. En ese sentido, también se destaca que los partidos de octavos, cuartos y semifinales se disputarán en dos horarios: 10:00 am y 2:00 pm.

Por último, se destaca que los encuentros por tercer y cuarto lugar, sumados a la final, se disputarán a las 10:00 am en los estadios Internacional Khalifa y Lusail, respectivamente. Es importante destacar que las fechas y la forma en la que se realizarán los partidos de primera ronda, se da, en este caso, debido a la intención de Fifa por darle más descanso a los jugadores, quienes se pueden ver agotados por las altas temperaturas.