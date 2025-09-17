Los jugadores de la Selección Colombia Sub 20 que podrían jugar el Mundial 2026

Las dos figuras de la Selección Colombia Sub 20 que podrían llegar al Mundial 2026

En medio de las expectativas que genera este certamen, dos nombres concentran la atención del cuerpo técnico y de los aficionados: Emilio Aristizábal y Jordan Barrera. Ambos futbolistas son considerados los líderes naturales de esta camada y podrían convertirse en piezas clave no solo para el combinado juvenil, sino también para la tricolor absoluta en un futuro inmediato. Su rendimiento en territorio chileno será determinante para entrar en el radar de Néstor Lorenzo, seleccionador del equipo de mayores.

Aristizábal, un mediocampista de perfil mixto, se ha ganado la confianza de Torres gracias a su visión de juego, despliegue físico y capacidad para llegar al área rival. Sus actuaciones en el torneo Sudamericano Sub-20 ya habían despertado interés en clubes del exterior, y ahora tendrá la oportunidad de consolidarse como uno de los talentos más prometedores del país. Su liderazgo en el mediocampo podría ser fundamental para guiar a la Sub-20 hacia instancias definitivas.

Por su parte, Barrera, un delantero potente y con gran olfato goleador, se perfila como la principal carta ofensiva del equipo. Con apenas 19 años, su capacidad para definir en momentos clave y su movilidad en el frente de ataque han sido elogiadas por exjugadores y analistas. Si logra trasladar esa eficacia al Mundial de Chile, no sería descabellado imaginarlo en las convocatorias de la Selección de mayores rumbo a 2026.

El contexto también favorece a estos jóvenes. La Selección Colombia absoluta vive un proceso de renovación bajo Lorenzo, quien ha demostrado apertura para integrar futbolistas emergentes. Casos como los de Yáser Asprilla y Jhon Durán sirven como ejemplo de que un buen rendimiento en divisiones inferiores puede acelerar el salto a la élite internacional.