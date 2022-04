Los jugadores de la selección se unieron para pedir apoyo a 'Manga' Escobar

El caso de Andrés 'Manga' Escobar sigue sin resolverse. El futbolista colombiano sigue en territorio islandés privado de la posibilidad de regresar a suelo cafetero por el proceso judicial que se adelanta en su contra, tras ser acusado de abuso sexual.

A la fecha, la situación del ex jugador de Millonarios, Nacional y Cali no ha mejorado. El futbolista había señalado hace más de un mes su inocencia, en las acusaciones en su contra: “Yo tengo todas las pruebas y mi abogado me dijo que me iban a retener el pasaporte, pero así han pasado los meses hasta cuando él me dicen que me van a llevar a juicio”, señaló en aquel momento.

El proceso no ha avanzado y por ello, los jugadores de la Selección Colombia han pedido la intervención de la Cancillería de Colombia. Varios de los referentes del plantel tricolor abogaron por su colega. Davinson Sánchez, Duván Zapata y Jeison Murillo publicaron en sus cuentas de Instagram mensajes para buscar ayuda.

La situación de 'Manga' sigue siendo una verdadera incógnita. La justicia islandesa le quitó su pasaporte en medio del proceso judicial. A la fecha, no ha sido condenado a una medida intramural, pero no puede abandonar el país europeo.

Leiknir Reykjavík, el club por el que había fichado el futbolista en Islandia, lo dejó solo en la complicada situación. Desde Acolfutpro se siguen buscando maneras de interceder para lograr el regreso del delantero a Colombia.