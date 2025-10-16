Los jugadores de la Sub 20 que entran en el radar para el Mundial 2026

La Selección Colombia Sub-20, que fue protagonista en la Copa Mundial de la categoría en Chile podría tener una gran noticia para el recambio del elenco absoluto. Tras llegar hasta semifinales, varios jugadores del elenco juvenil podrían ser una alternativa para el Mundial de 2026.

Dentro de las grandes promesas que ilusionan al país aparecen Nésiser Villarreal y uan Arizala, considerados los referentes de este grupo juvenil. El primero, un delantero con capacidad goleadora nata que supliría las necesidades de un nueve. El segundo, un defensor explosivo y con proyección al ataque para fortalecer el juego por las bandas. Ambos futbolistas simbolizan el nuevo espíritu de una generación que busca devolverle al país el protagonismo internacional perdido en los últimos años.

El proceso de recambio impulsado por Néstor Lorenzo ha abierto un espacio invaluable para que las figuras emergentes muestren su talento. La selección absoluta necesita alternativas jóvenes y con hambre de gloria, algo que ambos jugadores han demostrado tener.

A este dúo de jugadores se podrían sumar dos nombres que vienen ganando terreno: Óscar Perea y Simón García. El primero, un atacante rápido y con gran despliegue para el uno contra uno, ha mostrado en su club un crecimiento sostenido que lo perfila como alternativa seria para remplazar a Luis Díaz el futuro inmediato. Su capacidad para moverse por todo el frente de ataque y crear espacios lo convierten en un comodín táctico de gran valor.

Por su parte, García ofrece versatilidad y temple competitivo, pues puede desempeñarse como zaguero central y como lateral siendo una de las piezas claves para mantener una defensa bien estructurada.

El desafío para estos jóvenes será superar la expectativa y seguir creciendo en sus respectivos clubes. Los que mejor se destaquen tras el final del Mundial Sub 20 podrían entrar en el radar de mayores con rumbo a la cita mundialista de 2026

L la Selección Colombia Sub-20 se perfila como el semillero del futuro. La combinación de talento, juventud y ambición abre un horizonte esperanzador para el fútbol nacional. Si Villarreal, Arizala, García y Perea logran consolidar su evolución, el país podría tener una generación dorada capaz de brillar a nivel mundial.