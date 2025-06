Los lujos que tendrá Real Madrid en el Mundial de Clubes.

Entre los platos ofrecidos por su restaurante en el Four Seasons de Palm Beach figura su interpretación del pulpo a la gallega, un 'carpaccio' de calabaza asada o la ensalada de cangrejo y puerro.

Colagreco trabaja en el Four Seasons en calidad de 'chef partner' y dirige más de 25 restaurantes en el mundo. Mirazur, en Mentón, fue votado mejor restaurante del mundo en 2019 por 'The World's Best Restaurants'.

Florie's, en Florida, es el único restaurante que dirige en Estados Unidos.