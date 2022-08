Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es considerado para muchos críticos como el mejor jugador de la historia, a través de los años, el portugués ha destrozado todos los récords del mundo dejando un legado para la historia que va ser muy difícil de superar. Muchas personas se preguntan la razón de su éxito y cómo ha logrado llegar a los 37 años con tan buen estado físico y calidad.

La única razón es que ‘El bicho’ a lo largo de los años ha trabajado incansablemente por mejorar su calidad como jugador, su estado físico y mentalidad, desde el primer momento en este deporte se ha destacado entre sus compañeros por su alto rendimiento durante los entrenamientos, dejando cada gota de sudor en el campo.

Su carrera ha sido envidiable e implacable, pues el deportista se ha perdido muy pocos partidos por una lesión o alguna situación extra personal, gracias a su cuidado, dieta y entrenamiento.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo siempre han disfrutado de tener al delantero en su equipo, dado que, su experiencia siempre ha sido fundamental en los diferentes campeonatos en lo que ha participado, llegando a remontar partidos inimaginables, siendo un líder dentro y fuera de la cancha, llegando a ser llamado ‘Mr. Champions’, por ser su torneo favorito y en el que más tiene goles y asistencias.

Entrenamiento fuera de las canchas

De igual manera, su trabajo fuera de las canchas es muy impresionante, siendo así, que el futbolista ha hecho todo lo posible por conservar un físico envidiable para muchos jugadores más jóvenes y de su edad.

En el 2018, durante su paso del Real Madrid a la Juventus, el examen médico arrojó datos impresionantes, pues a sus 33 años de edad contaba con un físico de alguien de 20 años.

En una entrevista con Alejandro Fantino, en ESPN, Carlos Tevez reveló, “Uno aprende a ser profesional también en esas cosas. Yo llegaba al club temprano. Si entrenábamos a las 9 AM, llega a al club a las 7:30 AM y el tipo ya estaba en el gimnasio. Decía: ‘Bueno, voy a llegar a las 7 AM, a este lo cago’. Llegaba a las 7 AM y el tipo ya estaba en el gimnasio. A las 6:45 AM yo decía: ‘A este lo cago’. ¡Y el tipo estaba en el gimnasio! ¡No lo podía cagar nunca! Siempre estaba antes que yo”.

Este es solo un pequeño ejemplo de su profesionalidad en este deporte tan exigente, de igual manera, el argentino reveló en otra ocasión, que durante el entrenamiento en grupo ensayaba cada una de sus jugadas, con las cuales deslumbró a miles de fanáticos dada su impresionante velocidad al regatear y excelente capacidad para definir.