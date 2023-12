Los tres arqueros que 'tantea' Santa Fe: panorama difícil para el rojo de la capital

Con la necesidad de hacer un mejor papel en 2024, Independiente Santa Fe hará algunos cambios importantes en su plantilla y la renovación más clara es la del arco, donde se dio la salida del portero Antony Silva y eso empezó a complicar más las cosas para los 'cardenales'.

Tras tener el panorama claro, la dirigencia del equipo bogotano trabaja para encontrar rápidamente un portero que ayude a suplir las necesidades del equipo y en carpeta hay tres nombres.

El primero de ellos es Andrés Mosquera Marmolejo, quien ha ido haciendo un nombre importante en Independiente Medellín, por lo que solo queda esperar si en algún momento se logra un acuerdo para que este portero se vista de rojo capitalino.

Por su parte, la segunda opción es Jefferson Martínez, quien estaría esperando si se da la salida de Santiago Mele del Junior, un hecho que le aseguraría su titularidad y por eso todavía no habría tomado una decisión final.

Y finalmente, pero no menos importante, hay posibilidades de que llegue Aldair Quintana, quien estaba en condición de préstamo en el Deportivo Pereira, pero este equipo no pudo llegar a un acuerdo para comprarle la mitad de su pase al Atlético Nacional. No suficiente con eso, también se conoció que hay posibilidades de que este arquero vaya a Alianza Lima por la cercanía que tiene con el entrenador Alejandro Retrepo.

Así las cosas, es necesario decir que esta información fue revelada por el periodista Julián Capera y solo queda esperar lo que pasará entonces finalmente con estas tres opciones que maneja Santa Fe, un equipo que no clasificó a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y en 2024 quiere cambiar la historia.