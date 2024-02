Los tres fichajes que no pudo lograr Jürgen Klopp para su Liverpool

El director técnico alemán Jürgen Klopp sorprendió en las últimas horas al anunciar que no continuará como entrenador de Liverpool al término de la temporada 2023/2024.

Klopp argumentó su decisión al asegurar que se está quedando "sin energía", luego de nueve años en la institución.

"Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez", dijo.

"Puedo entender que esto sea un shock para mucha gente, pero lo puedo explicar. Amo todo sobre este club, esta ciudad y nuestros aficionados. Amo el equipo y a mi cuerpo técnico. Todo, pero que tome esta decisión muestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar", agregó.

Los fichajes que no pudo lograr Klopp

En las últimas horas, previo al compromiso entre Liverpool y Chelsea por la fecha 22 de la Premier League. El entrenador Jurgen Klopp dio a conocer por qué no pudo lograr las contrataciones de Jude Bellinham, Moisés Caicedo y Roméo Lavia.

"Estábamos interesados ​​en (Jude) Bellingham, pero luego nos dimos cuenta de que no sucedería porque no tendríamos dinero para nada más. Entonces, de repente, todo el mercado de los números seis subió. Tuvimos nuestra situación con dos seis seis restantes. club El mercado se calentó", explicó.

"Entonces pensamos que tal vez podríamos hacer a (Moisés) Caicedo. Ya habíamos hecho a (Alexis) Mac Allister antes. Así que entramos, pero él ya tenía un acuerdo emocional con Chelsea y Pochettino. Todo bien, eso es todo. Luego (Roméo) Lavia tuvo su propias razones, y allí estábamos", puntualizó.

Al no poder contratar a ninguno de los tres jugadores mencionados, Liverpool terminó fichando al japonés Wataru Endō, al húngaro Dominik Szoboszlai y al argentino Alexis Mac Allister.