Los tres intocables del 'Pibe' Valderrama en la Selección Colombia: "déjenlos quietos"

Cuando Carlos el 'Pibe' Valderrama habla, el país futbolero escucha. Esta vez no fue la excepción, luego que se refiriera a la federación, al 'Bolillo' y hasta de Alberto Gamero como técnico de Millonarios.

Tampoco fue ajeno a la presencia de jugadores como James, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. Para el 'eterno 10' del combinado nacional, los tres son intocables, teniendo en cuenta que son los ídolos del equipo 'tricolor' en el último tiempo.

"A Falcao, James y Cuadrado no los toquen. Los ídolos no se tocan”, dijo Valderrama, quien hizo especial énfasis en Falcao, más allá que el delantero no esté teniendo minutos con el Rayo Vallecano en España.

"A Radamel García hay que dejarlo que él solo se vaya. No lo vayan a tocar, por amor al señor, déjenlo quieto. ¡Los ídolos no se tocan!. Hasta que él quiera. Por el amor al señor, los ídolos no se tocan y nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos. Ese es uno de los grandes, no lo vayan a tocar", dijo en ESPN.

Y agregó sobre el máximo goleador de la SelecciónColombia: "Él es consciente. El día que no quiera estar en la selección Colombia, él mismo va a alzar la mano. Él siempre ha demostrado que es así. Mientras que lo llamen, él siempre va a estar. Él todavía sirve y aporta. Y no solamente en el camerino, él todavía mete goles, déjenlo tranquilo porque él todavía marca goles. Tranquilo. Cuántos años tiene Radamel... ¿45 o 35?”.

Valderrama habló de la Selección, a pocos días del partido ante Corea del Sur, en el quinto juego de la era Néstor Lorenzo desde que fue nombrado a mediados del año pasado.