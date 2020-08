Lucas Jaramillo, otra vez arremetió contra Pékerman por no llamar a Cardona

"En el fútbol hay de todo y solo con lo que dije en ese momento, hay mucha gente puede molestarse. Uno va creciendo y ya fue una situación que pasó hace dos años. En ese grupo había gente que hacía las cosas bien, pero también se hicieron cosas que no debían", arrancó comentando el exjugador de Santa Fe y ahora empresario de varios jugadores del fútbol colombiano como el propio Cardona y Sebastián Pérez, entre otros.

Luego agregó: "Yo siempre esto lo he dicho abiertamente: 'uno no puede tener un represente intermediario, trabajando en el interior de una selección'. Lo otro es que no midieron con el mismo racero, Edwin sí dio papaya, con lo de Buenos Aires y con lo de Corea, pero no se podía borrar todo lo que dio Edwin a la Selección, que, en parte, la clasificación fue por su trabajo y que los argumentos que le dieron a él y que me dieron a mí, no fueron válidos para otros que sí fueron a la Selección".

Finalmente no desconoció el mérito del entrenador de ese momento y de su grupo de trabajo: "Yo creo que esa época le aportó muchísimo a nuestro fútbol y el técnico, hasta un punto, hizo mucho por ese grupo. Hasta un punto".