Lucho Díaz advirtió a sus compañeros en Selección Colombia para el Mundial

Luis Díaz advirtió a sus compañeros en la Selección Colombia

Después del contundente triunfo sobre Venezuela, Luis Díaz no dudó en felicitar a su compañeros Luis Javier Suárez, quien brilló al marcar cuatro goles.

Díaz se mostró contento por lo hecho por Suárez, pero también lo motivó a mantener el nivel de cara al Mundial.

"Que sigan así. Que no han ganado nada. De eso se trata del fútbol, de seguir con los pies sobre la tierra. De trabajar igual, que se viene lo más importante", dijo.

Por otro lado, Lucho le recomendó a sus compañeros en la Selección que deben mantener un alto en nivel para poner a pensar al entrenador Néstor Lorenzo de cara a la lista definitiva que deberá seleccionado para la Copa del Mundo.

"Hay que prepararse para el Mundial, para estar en la lista que dará el profe. Tenemos por posición dos o tres jugadores y será complicado para el profe. Que trabajen de igual manera en sus clubes y que sigan marcando goles para que los traigan", dijo.