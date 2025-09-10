Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 12:46
Lucho Díaz advirtió a sus compañeros en Selección Colombia para el Mundial
El extremo del Bayern Múnich se ha consolidado como uno de los referentes de la Selección Colombia.
Luis Fernando Díaz se afianzó como una de las grandes figuras de la Selección Colombia, después de sus brillantes actuaciones en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
Díaz cerró el clasificatorio con siete goles y tres asistencias, que lo pusieron como uno de los líderes del equipo nacional.
Luis Díaz advirtió a sus compañeros en la Selección Colombia
Después del contundente triunfo sobre Venezuela, Luis Díaz no dudó en felicitar a su compañeros Luis Javier Suárez, quien brilló al marcar cuatro goles.
Díaz se mostró contento por lo hecho por Suárez, pero también lo motivó a mantener el nivel de cara al Mundial.
"Que sigan así. Que no han ganado nada. De eso se trata del fútbol, de seguir con los pies sobre la tierra. De trabajar igual, que se viene lo más importante", dijo.
Por otro lado, Lucho le recomendó a sus compañeros en la Selección que deben mantener un alto en nivel para poner a pensar al entrenador Néstor Lorenzo de cara a la lista definitiva que deberá seleccionado para la Copa del Mundo.
"Hay que prepararse para el Mundial, para estar en la lista que dará el profe. Tenemos por posición dos o tres jugadores y será complicado para el profe. Que trabajen de igual manera en sus clubes y que sigan marcando goles para que los traigan", dijo.
🎥"Felicité a Luis Suárez por los goles, pero debemos prepararnos para el mundial" Luis Díaz, jugador Selección Colombia.🎙️⚽🇨🇴 #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/cfRquzvwDu— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025
Próximos partidos de la Selección Colombia
La Selección Colombia volverá a la acción en la fecha FIFA de octubre cuando se mida a México y Canadá, dos de las naciones organizadoras de la Copa del Mundo.
El duelo contra México está programado para el 11 de octubre, mientras que le enfrentamiento contra Canadá para el 14 del mismo mes.
Fuente
Antena 2