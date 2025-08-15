Cargando contenido

Luis Díaz va por su primer título en Bayern Múnich
Luis Díaz va por su primer título en Bayern Múnich.
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 11:53

Lucho Díaz ilusiona a Bayern Múnich con un "éxito mayor"

El colombiano llegó a Bayern Múnich como gran refuerzo para la temporada 2025/2026.

La llegada del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz al Bayern Múnich ha generado gran expectativa no solo en los hinchas del equipo alemán, si no que también en los aficionados del fútbol en general, que consideran que con su fichaje el gigante Bávaro ganó potencia en ataque y se perfila como gran candidato para ganar la Bundesliga y también la UEFA Champions League.

Este sábado 16 de agosto, Lucho tendrá la oportunidad de ganar su primer título con la camiseta del Bayern Múnich, teniendo en cuenta que disputará la Supercopa de Alemania frente al VfB Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena.

Lea también
Image
Luis Díaz con el Bayern Múnich

Bayern de Luis Díaz tomó decisión radical con un jugador: es oficial

Ver más

Luis Díaz contagia con su energía a Bayern Múnich

En la previa al partido, Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich, destacó el aporte que ha dado Luis Díaz al club alemán y a sus compañeros en los primeros entrenamientos. 

"Espero que mañana demuestre lo bien que ha trabajado con nosotros en sus primeras semanas. La energía que demuestra a diario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es contagiosa. Nos nutre de esta energía; también fue clave para nuestro éxito en la Bundesliga la temporada pasada", dijo Kompany en diálogo con Sky Sports.

Por otro lado el entrenador del gigante Bávaro agregó que con Lucho pretenden dar un paso para conseguir los éxitos.

"Con Lucho, queremos dar un paso más, lo que podría llevarnos a un éxito aún mayor. Hasta ahora, ha demostrado que podemos tener grandes esperanzas", afirmó.

 

 

Lea también
Image
Luis Díaz, figura colombiana en Bayern Múnich

A Luis Díaz le meten presión en Bayern Múnich: será indispensable

Ver más

Bayern Múnich Vs Stuttgart: hora y cómo VER EN VIVO la Supercopa de Alemania

El partido entre Bayern Múnich contra Stuttgart por la Supercopa de Alemania se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 1:30 de la tarde, horario colombiano. El compromiso se podrá VER EN VIVO por Disney+ y ESPN.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Luis Díaz

Luis Díaz

Imagen
Bayern Munich

Bayern Munich

Imagen
Bundesliga

Bundesliga

Cargando más contenidos

Fin del contenido