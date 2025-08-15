Lucho Díaz ilusiona a Bayern Múnich con un "éxito mayor"

Luis Díaz contagia con su energía a Bayern Múnich

En la previa al partido, Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich, destacó el aporte que ha dado Luis Díaz al club alemán y a sus compañeros en los primeros entrenamientos.

"Espero que mañana demuestre lo bien que ha trabajado con nosotros en sus primeras semanas. La energía que demuestra a diario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es contagiosa. Nos nutre de esta energía; también fue clave para nuestro éxito en la Bundesliga la temporada pasada", dijo Kompany en diálogo con Sky Sports.

Por otro lado el entrenador del gigante Bávaro agregó que con Lucho pretenden dar un paso para conseguir los éxitos.

"Con Lucho, queremos dar un paso más, lo que podría llevarnos a un éxito aún mayor. Hasta ahora, ha demostrado que podemos tener grandes esperanzas", afirmó.