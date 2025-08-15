Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 11:53
Lucho Díaz ilusiona a Bayern Múnich con un "éxito mayor"
El colombiano llegó a Bayern Múnich como gran refuerzo para la temporada 2025/2026.
La llegada del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz al Bayern Múnich ha generado gran expectativa no solo en los hinchas del equipo alemán, si no que también en los aficionados del fútbol en general, que consideran que con su fichaje el gigante Bávaro ganó potencia en ataque y se perfila como gran candidato para ganar la Bundesliga y también la UEFA Champions League.
Este sábado 16 de agosto, Lucho tendrá la oportunidad de ganar su primer título con la camiseta del Bayern Múnich, teniendo en cuenta que disputará la Supercopa de Alemania frente al VfB Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena.
Luis Díaz contagia con su energía a Bayern Múnich
En la previa al partido, Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich, destacó el aporte que ha dado Luis Díaz al club alemán y a sus compañeros en los primeros entrenamientos.
"Espero que mañana demuestre lo bien que ha trabajado con nosotros en sus primeras semanas. La energía que demuestra a diario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es contagiosa. Nos nutre de esta energía; también fue clave para nuestro éxito en la Bundesliga la temporada pasada", dijo Kompany en diálogo con Sky Sports.
Por otro lado el entrenador del gigante Bávaro agregó que con Lucho pretenden dar un paso para conseguir los éxitos.
"Con Lucho, queremos dar un paso más, lo que podría llevarnos a un éxito aún mayor. Hasta ahora, ha demostrado que podemos tener grandes esperanzas", afirmó.
Bayern Múnich Vs Stuttgart: hora y cómo VER EN VIVO la Supercopa de Alemania
El partido entre Bayern Múnich contra Stuttgart por la Supercopa de Alemania se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 1:30 de la tarde, horario colombiano. El compromiso se podrá VER EN VIVO por Disney+ y ESPN.
Fuente
Antena 2