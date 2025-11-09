Actualizado:
Lucumí llega en gran momento a la selección: Gol y victoria con Bologna
El defensor colombiano fue clave en el triunfo de su equipo este fin de semana.
Gran jornada para Jhon Janer Lucumí en Italia. El defensa colombiano se reportó en el marcador durante la victoria 2-0 del Bologna frente al Napoli, en un duelo correspondiente a la jornada 11 de la Serie A. Fue un partido intenso y equilibrado, con dos equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla.
El encuentro arrancó parejo, con ambos conjuntos disputando la posesión y alternando el dominio del juego. Sin embargo, el Bologna fue el que mostró mayor claridad en el último tercio, mientras que el actual campeón no logró capitalizar sus llegadas.
Bologna fue más efectivo
El marcador se abrió en el minuto 50, tras una gran jugada colectiva iniciada desde el fondo. Nicolò Cambiaghi recibió por el costado izquierdo, encaró hasta línea de fondo y asistió con un centro preciso a Thijs Dallinga, quien definió de primera para el 1-0.
El segundo gol llegó quince minutos más tarde, con protagonista colombiano. Tras un tiro libre en corto, Emil Holm envió un centro medido desde la derecha y allí apareció Lucumí, que se elevó por encima de su marca y con un potente cabezazo venció al portero Vanja Milinković-Savić para sellar el 2-0 definitivo.
Triunfo clave y buenas sensaciones
Con esta victoria, el Bologna se ubica en la cuarta posición de la Serie A con 21 puntos, manteniéndose en zona de Champions League gracias a su solidez defensiva y el buen momento de varios de sus jugadores, entre ellos el colombiano.
El Napoli, por su parte, se mantiene segundo con 22 unidades, pero sumó una derrota dolorosa que lo aleja del liderato.
Lo que viene para Lucumí
Jhon Janer Lucumí viajará ahora a Estados Unidos para unirse a la Selección Colombia, que afrontará los últimos amistosos del año ante Australia y Nueva Zelanda en la Fecha FIFA de noviembre. Su próximo compromiso con el Bologna será el sábado 22 de noviembre, cuando visiten a Udinese a las 9:00 a.m.
