Lucumí llega en gran momento a la selección: Gol y victoria con Bologna

Bologna fue más efectivo

El marcador se abrió en el minuto 50, tras una gran jugada colectiva iniciada desde el fondo. Nicolò Cambiaghi recibió por el costado izquierdo, encaró hasta línea de fondo y asistió con un centro preciso a Thijs Dallinga, quien definió de primera para el 1-0.

El segundo gol llegó quince minutos más tarde, con protagonista colombiano. Tras un tiro libre en corto, Emil Holm envió un centro medido desde la derecha y allí apareció Lucumí, que se elevó por encima de su marca y con un potente cabezazo venció al portero Vanja Milinković-Savić para sellar el 2-0 definitivo.

Triunfo clave y buenas sensaciones

Con esta victoria, el Bologna se ubica en la cuarta posición de la Serie A con 21 puntos, manteniéndose en zona de Champions League gracias a su solidez defensiva y el buen momento de varios de sus jugadores, entre ellos el colombiano.

El Napoli, por su parte, se mantiene segundo con 22 unidades, pero sumó una derrota dolorosa que lo aleja del liderato.