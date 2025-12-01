¿Lucumí se va del Bologna? La renovación del colombiano se complica

Renueva o se va

Desde el club tienen la intención de que el jugador se quede en el equipo, lo quieren convertir en jugador insignia y mantenerlo ya que perderlo sería dejar una baja muy grande en la zaga defensiva, sin embargo, desde el entorno del jugador no ven con malos ojos una salida, sobre todo si la propuesta viene desde la Premier, donde estuvo cerca de terminar en el mercado de verano. Lo que está claro es que no le permitirán salir del equipo en invierno, después del Mundial se podría estudiar la situación.

Por el lado del jugador, el representante ha dicho que no tienen ninguna prisa por renovar y enfatizó en que en este momento están enfocados en hacer las cosas bien en el campo, tanto con la selección como con el equipo porque tienen claro que un buen Mundial no solo elevaría su precio sino que también generaría interés en equipos más grandes.