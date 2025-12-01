Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 09:29
¿Lucumí se va del Bologna? La renovación del colombiano se complica
El central colombiano está analizando su situación en el equipo italiano.
El central colombiano es un gran referente en el Bologna, a punta de esfuerzo y compromiso se ha ganado un lugar como uno de los jugadores más valiosos de la plantilla y uno de los mejores en su posición en la liga italiana. Esto le ha traído mucho mercado al defensor que ahora parece saldrá el club.
Sin embargo, todo está en disputa por un desacuerdo entre las intenciones del equipo y del entorno de Lucumí.
Renueva o se va
Desde el club tienen la intención de que el jugador se quede en el equipo, lo quieren convertir en jugador insignia y mantenerlo ya que perderlo sería dejar una baja muy grande en la zaga defensiva, sin embargo, desde el entorno del jugador no ven con malos ojos una salida, sobre todo si la propuesta viene desde la Premier, donde estuvo cerca de terminar en el mercado de verano. Lo que está claro es que no le permitirán salir del equipo en invierno, después del Mundial se podría estudiar la situación.
Por el lado del jugador, el representante ha dicho que no tienen ninguna prisa por renovar y enfatizó en que en este momento están enfocados en hacer las cosas bien en el campo, tanto con la selección como con el equipo porque tienen claro que un buen Mundial no solo elevaría su precio sino que también generaría interés en equipos más grandes.
A cerrar esta temporada de la mejor manera
Lo que es claro es que Jhon Lucumí no va a salir del equipo esta temporada, el jugador seguirá jugando en Italia al menos hasta mediados de 2026 donde con una gran actuación en el Mundial buscará que un club más grande se interese en hacerse con sus servicios.
Fuente
Antena 2