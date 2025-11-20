Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 13:15
Luis Díaz afrontará nuevo desafío con Bayern Múnich: partidos clave
El colombiano regresó a Bayern Múnich, después de brillar con la Selección Colombia.
Luis Fernando Díaz regresó este jueves 20 de noviembre a los entrenamientos con su club Bayern Múnich, después de haber sido parte y gran figura de la Selección Colombia en los partidos contra Nueva Zelanda y Australia de la fecha FIFA.
En los duelos disputados en Estados Unidos el extremo de 28 años fue determinante al anotar en ambos encuentros y llegar a 21 celebraciones con la camiseta del equipo tricolor.
Luis Díaz y los nuevos retos en Bayern Múnich
En su regreso a Bayern Múnich, Luis Díaz deberá afrontar dos grandes retos en los próximos días, teniendo en cuenta los compromisos en Bundesliga y UEFA Champions League.
A pesar de que en la jornada 10 de la Liga de Alemania el gigante de Baviera no pudo continuar con su racha de victorias al empatar contra Unión Berlín, los dirigidos por Vincent Kompany intentarán conservar el invicto enfrentando en condición de local a Friburgo.
El encuentro por la fecha 11 está programado para este sábado 22 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana, horario colombiano.
Bayern Múnich es líder de la Bundesliga con 28 puntos, después de nueve victorias y un empate.
Partidazo en Champions League
Por otro lado, el miércoles 26 de noviembre, Luis Díaz y Bayern Múnich afrontarán un duro desafío en la UEFA Champions League, ya que se medirán en condición de visita a Arsenal.
El encuentro entre alemanes y británicos se considera como el más atractivo de la fecha 5, ya que enfrentará a dos de los tres únicos equipos que tienen puntaje perfecto en el certamen.
Bayern y Arsenal registran cuatro victorias en la misma cantidad de duelos disputados.
El compromiso por la fecha 5 de la UEFA Champions League está programado para este miércoles 26 de noviembre a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano.
Fuente
Antena 2