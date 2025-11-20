Luis Díaz afrontará nuevo desafío con Bayern Múnich: partidos clave

Luis Díaz y los nuevos retos en Bayern Múnich

En su regreso a Bayern Múnich, Luis Díaz deberá afrontar dos grandes retos en los próximos días, teniendo en cuenta los compromisos en Bundesliga y UEFA Champions League.

A pesar de que en la jornada 10 de la Liga de Alemania el gigante de Baviera no pudo continuar con su racha de victorias al empatar contra Unión Berlín, los dirigidos por Vincent Kompany intentarán conservar el invicto enfrentando en condición de local a Friburgo.

El encuentro por la fecha 11 está programado para este sábado 22 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana, horario colombiano.

Bayern Múnich es líder de la Bundesliga con 28 puntos, después de nueve victorias y un empate.