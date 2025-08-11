Actualizado:
Luis Díaz asume compromiso en Bayern Múnich
El colombiano ya se ha destacado como una de las figuras de Bayern Múnich.
El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz se gana poco a poco un lugar importante en el Bayern Múnich, teniendo en cuenta las grandes expectativas que hay, luego de su traspaso desde el Liverpool.
Lucho ya ha sumado minutos en los dos partidos de preparación que ha disputado el gigante de Baviera y se espera que este martes vuelva a ser tenido en cuenta por parte de su entrenador Vincent Kompany en el duelo amistoso frente al Grasshopper de Suiza, antes de afrontar la Supercopa de Alemania el sábado 16 de agosto ante el Stuttgart.
Mientras cumple con los trabajos de pretemporada, Luis Díaz sigue siendo gran protagonista en las redes sociales del Bayern Múnich.
En las últimas horas, el colombiano respondió algunas preguntas de un grupo de hinchas y en su respuesta asumió el compromiso de aprender un poco de alemán y mejorar su inglés.
"Ansioso por debutar en partidos oficiales. Voy a dar todo para ganar muchos títulos en el Bayern Múnich. Voy a aprender un poco todos los idiomas. Acá el alemán será va a ser un poco complicado, pero voy a tratar de conseguirlo y además perfeccionar el inglés que para mí es importante para la comunicación con los compañeros", afirmó.
Por otro lado, el '7' de Colombia aseguró que espera conseguir muchos títulos con Bayern Münich.
"Estoy muy bien, feliz y contento por la oportunidad. Estoy trabajando para conseguir muy buenas cosas", dijo
