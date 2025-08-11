Luis Díaz asume compromiso en Bayern Múnich

Lucho Díaz asume compromiso en Bayern Múnich

Mientras cumple con los trabajos de pretemporada, Luis Díaz sigue siendo gran protagonista en las redes sociales del Bayern Múnich.

En las últimas horas, el colombiano respondió algunas preguntas de un grupo de hinchas y en su respuesta asumió el compromiso de aprender un poco de alemán y mejorar su inglés.

"Ansioso por debutar en partidos oficiales. Voy a dar todo para ganar muchos títulos en el Bayern Múnich. Voy a aprender un poco todos los idiomas. Acá el alemán será va a ser un poco complicado, pero voy a tratar de conseguirlo y además perfeccionar el inglés que para mí es importante para la comunicación con los compañeros", afirmó.

Por otro lado, el '7' de Colombia aseguró que espera conseguir muchos títulos con Bayern Münich.

"Estoy muy bien, feliz y contento por la oportunidad. Estoy trabajando para conseguir muy buenas cosas", dijo