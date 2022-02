Luis Díaz borró a Mourinho: la verdadera razón por la que ignoró a la Roma

Luis Díaz llegó al Liverpool hace algunos días y ya debutó con el cuadro de Anfield, en un duelo en el que fue protagonista, entrando desde el banquillo y otorgando una asistencia para el segundo gol en la victoria 3-1 contra Cardiff.

Vea también: Nueva versión de lo que pasó con James y Falcao en Eliminatorias: "una pelea es otra cosa"

De tal manera, el guajiro ya empezó a hacer valer los 45 millones de euros que se pagaron por él, más otros 20 en bonos; y tal fue el impacto de su debut, que mucho se ha hablado acerca de su fichaje.

Pues no es un secreto que fueron varios los equipos que mostraron interés en el deportista mientras defendió los intereses de Porto de Portugal; no obstante, por diversos motivos las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Así, también hubo entrenadores quienes desde el primer momento quisieron contar con Díaz en sus filas, como es el caso del portugués José Mourinho, quien quiso tenerlo en Tottenham y en la Roma -su actual equipo-.

Sin embargo, el interés expreso del técnico luso no fue necesario para que la directiva de tales equipos hiciera un esfuerzo por el extremo.

Y es que según se conoció de voz del padre de 'Lucho', "Los dos (Tottenham y Roma) dudaron mucho y se dejaron atrapar por el Liverpool".

De tal manera, la verdadera razón de la no llegada del jugador a alguno de los equipos de Mourinho corrió por cuenta de la demora por parte de los directivos al contactarse con Díaz y su representante.

Le puede interesar: Aumentan rumores de noviazgo; otra foto que delató a James y Karol G

Las impresiones del padre de Luis Díaz fueron recolectadas en 'Blu'; mientras el deportista está presto para jugar su segundo partido con los 'reds', el cual será ante Leicester por la Premier League.