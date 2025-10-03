Luis Díaz despierta terror en Alemania: DT del Frankfurt lo confirmó

El rendimiento del guajiro ha sido sobresaliente desde su llegada al conjunto muniqués. Con cuatro goles y tres asistencias en nueve compromisos oficiales, el extremo ha respondido con creces a las expectativas. Su impacto no se limita a las estadísticas: su energía, velocidad y desequilibrio lo han convertido en un futbolista fundamental dentro del esquema ofensivo del técnico bávaro. Además, su compromiso en cada entrenamiento ha despertado elogios dentro del vestuario.

Joshua Kimmich fue uno de los primeros en reconocer la influencia del colombiano. “Luis Díaz juega con mucha pasión al fútbol. Nunca te da la sensación de que está cansado, siempre quiere la pelota y siempre juega para adelante”, expresó el alemán, resaltando la entrega y mentalidad ganadora del jugador. Este tipo de reconocimiento confirma que el cafetero se ha ganado un lugar no solo por talento, sino por su actitud y constancia.

El Eintracht Frankfurt es consciente de que enfrentará a un rival que vive un presente sólido. El conjunto bávaro lidera la clasificación y acumula una racha positiva que lo mantiene invicto en las últimas jornadas. Ante ello, Toppmöller ha insistido en la importancia de mantener la concentración los 90 minutos y de minimizar los errores. “Bayern te castiga cualquier descuido. Debemos ser inteligentes y jugar con intensidad”, comentó el técnico, que busca encontrar el equilibrio entre la defensa férrea y la salida rápida al contragolpe.