Luis Díaz es el quinto mejor finalizador del mundo: estudio lo confirma

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz sigue destacándose a nivel mundial y en las últimas horas fue puesto al nivel de figuras como Kylian Mbappe, Harry Kane y Lionel Messi en el más reciente informe realizado por el Observatorio de Fútbol del CIES.

Díaz fue clasificado como el quinto mejor definidor del mundo durante el último semestre, después de que el Observatorio de Fútbol del CIES realizará un estudio en el que ordenó a los mejores jugadores del planeta en los recientes seis meses, teniendo en cuenta ocho áreas del juego.

Las áreas de juego analizadas fueron:

- Defensa área

- Defensa terrestre

- Construcción defensiva

- Pases exitosos

- Regates

- Creación de ocasiones

- Finalización

- Ataque aéreo