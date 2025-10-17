Cargando contenido

Luis Díaz con Bayern Munich
Luis Díaz es el quinto mejor finalizador del mundo: estudio lo confirma

El más reciente informe del Observatorio de Fútbol del CIES puso a Lucho Díaz en un lugar de privilegio.

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz sigue destacándose a nivel mundial y en las últimas horas fue puesto al nivel de figuras como Kylian Mbappe, Harry Kane y Lionel Messi en el más reciente informe realizado por el Observatorio de Fútbol del CIES.

Díaz fue clasificado como el quinto mejor definidor del mundo durante el último semestre, después de que el Observatorio de Fútbol del CIES realizará un estudio en el que ordenó a los mejores jugadores del planeta en los recientes seis meses, teniendo en cuenta ocho áreas del juego. 

Las áreas de juego analizadas fueron: 

- Defensa área
- Defensa terrestre
- Construcción defensiva
- Pases exitosos
- Regates
- Creación de ocasiones
- Finalización 
- Ataque aéreo

Según el estudio, en el que se tuvieron en cuenta el nivel deportivo de los partidos jugados, el promedio de minutos en cancha y partidos por liga nacional jugados en los últimos tres meses, el francés Kylian Mbappé de Real Madrid es el mejor finalizador del mundo.

El top tres lo completan el británico Harry Kane (Bayern Múnich) y el argentino Lionel Messi (Inter Miami).

La cuarta casilla es ocupada por Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), mientras que en la quinta posición está el colombiano Luis Fernando Díaz.

Mejores finalizadores del mundo según estudio del Observatorio de Fútbol del CIES:

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) 
2. Harry Kane (Bayern Múnich) 
3. Lionel Messi (Inter Miami) 
4. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 
5. Luis Díaz (Bayern Münich)

Para el Observatorio de Fútbol del CIES, los mejores jugadores en las ocho áreas estudiadas son: 

- Defensa área: Virgil Van Dijk
- Defensa terrestre;: Moisés Caicedo
- Construcción defensiva: Rúben Dias
- Pases exitosos: Pedri González
- Regates: Michael Olise
- Creación de ocasiones: Lamine Yamal
- Finalización: Kylian Mbappé
- Ataque aéreo: Erling Haaland

Números de Luis Díaz

En sus primeros meses como jugador de Bayern Múnich, el colombiano Luis Fernando Díaz ha disputado seis partidos y anotado cinco goles en la Bundesliga.

En la Champions League, Lucho ha tenido participación en dos partidos  sin anotaciones ni asistencias. 

Mientras que en la Supercopa de Alemania logró un tanto en la consagración de Bayern Münich.

