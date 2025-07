"Luis Díaz es top mundial": figura del Barcelona elogia al colombiano

"Sí lo hicimos, me lo guardo para nosotros, fue una conversación privada. A Luis no lo conocía, es una grandísima persona y, como jugador, creo que todos lo sabemos. No hay duda de que es un crack, y en el Barça tienen que estar los mejores", comentó sobre el delantero del Liverpool.

De forma similar habló de Williams, un futbolista al que conoce bien y a quien considera otro 'top mundial'" que ha demostrado "en el Athletic y la selección" que tiene nivel de sobras para jugar en el conjunto azulgrana.

En este sentido, el internacional español entiende las dudas de Williams al no tener garantizada su inscripción en la plantilla si finalmente ficha por el club catalán, como le pasó a él el verano pasado.

"Está claro que las dudas pueden existir por lo que pasó el año pasado, pero al final todo se soluciona. Yo tuve la máxima confianza en el club, no era un tema que me preocupase y al final pude jugar, que es lo importante", afirmó.