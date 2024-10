Luis Díaz está tranquilo: revelan motivo por el que sumará minutos en Liverpool

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz ha perdido terreno en Liverpool en las últimas semanas por decisión del director técnico Arne Slot, quien ya no lo considera como titular indiscutido en el frente de ataque.

A pesar de haber tenido un brillante inicio de temporada, Díaz ha sido titular solo en una ocasión en los últimos cuatro partidos disputados por los 'reds'. El puesto que era fijo del guajiro ha sido ocupado por el neerlandés Cody Gakpo, quien cuenta con el visto bueno del entrenador.

Sin embargo, 'Lucho' se ha mantenido con la mejor actitud al interior del plantel de Liverpool y cada vez que entra al terreno de juego se muestra como un jugador desequilibrante y determinante.

Luis Díaz sumará más minutos

En las últimas horas se ha dado a conocer que Luis Díaz tiene garantizada su participación en los próximos partidos de Liverpool, según dio a conocer el propio entrenador Arne Slot.

Lucho se vería beneficiado de las lesiones sufridas por el portugués Diogo Jota y el italiano Federico Chiesa, quienes no estarán disponibles para sumar minutos, por lo menos hasta después de la fecha FIFA de noviembre.

La información la confirmó Slot en rueda de prensa, en la que explicó que no quiere apresurarse en utilizar a Jota y a Chiesa, por lo que espera que se recuperen al 100% para poderlos utilizar.

"Conor está entrenando de nuevo con nosotros, así que quizás mañana pueda estar en el equipo. Jota no, Alisson no, Harvey Elliott no, y Federico", dijo Slot.

Ante este panorama, Liverpool solo tiene disponibles a Luis Díaz, Mohamed Salah, Darwin Núñez, Cody Gakpo como opciones en la ofensiva, por lo que se espera que el colombiano sume importantes minutos en los próximos compromisos.