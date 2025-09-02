Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 21:46
Luis Díaz firmó récord en la Bundesliga por su transferencia al Bayern
Luis Díaz se sumó al elenco bávaro como uno de los refuerzos top del mercado de fichajes.
El final del mercado de pases en Europa dejó una noticia que nadie esperaba y que hoy tiene a todo el continente hablando. Luis Díaz, figura de la Selección Colombia y hasta hace unas semanas estrella del Liverpool, fue confirmado como la gran incorporación del Bayern Múnich por una cifra cercana a los 75 millones de euros, lo que lo convierte en la contratación más costosa de la actual temporada en la Bundesliga.
Lea también: [VIDEO] Luis Díaz se sacó la sal de encima: golazo en Bayern Múnich
El traspaso del guajiro es mucho más que un simple fichaje. Su valor lo coloca por encima del resto de las operaciones del verano en Alemania, entre ellas la de Jarell Quansah, que llegó al Bayer Leverkusen por 35 millones de euros. De esta forma, el colombiano lidera la lista de compras en el campeonato germano y entra en la historia grande del club bávaro al ser el tercer fichaje más caro de todos los tiempos, solo superado por los movimientos de Harry Kane y Lucas Hernández.
En otras noticias
DAYRO MORENO UNE AL PAÍS, PERO... ¿NO HAY MÁS?
La millonaria operación no estuvo exenta de cuestionamientos. Varios analistas señalaron que pagar esa suma por un futbolista de 28 años representa un riesgo elevado, ya que el margen de reventa es mínimo. Incluso, se llegó a comentar que el Bayern “no está del todo convencido de este modelo”, en referencia a una estrategia de fichajes que parece alejarse de su filosofía habitual. Aun así, los escépticos reconocen que el colombiano tiene las condiciones para convertirse en pieza clave del proyecto y justificar cada euro invertido.
Si había dudas sobre su rendimiento, estas empezaron a despejarse desde el primer partido. En su debut oficial con la camiseta roja, Díaz fue determinante: anotó un golazo y repartió dos asistencias en la goleada 6-0 frente al Leipzig.
El director deportivo Christoph Freund elogió de inmediato su actitud: “Se está adaptando de maravilla. Es muy intenso. Rebosa energía y entusiasmo. Simplemente, tiene muchas ganas de jugar al fútbol”. Su técnico, Vincent Kompany, también destacó su aporte, señalando que la entrega del colombiano es tan evidente que incluso en los encuentros en los que falla ocasiones, demuestra carácter y compromiso.
Más allá del aspecto deportivo, el traspaso de Díaz dejó claro que el Bayern Múnich está dispuesto a competir con las grandes potencias económicas del continente.
Históricamente, la Bundesliga no ha sido protagonista de movimientos tan abultados, pero este verano rompió esa tendencia. Además de la llegada del colombiano, el campeonato alemán fue escenario de la venta récord de Florian Wirtz al Liverpool por 125 millones, una cifra que refleja cómo el fútbol germano también puede ser epicentro de transacciones multimillonarias.
¡𝗗𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗯𝗶𝗲𝗻 𝗮𝗿𝗿𝗶𝗯𝗮!— FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 31, 2025
Se cumple un mes del arribo de Lucho al club y no podemos estar más contentos con la presencia de otro orgullo de ese hermano país, como antes estuvieron el "Tren" y James 🇨🇴🤝🇩🇪#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/OyxyYfxThs
Para Luis Díaz, esta transferencia significa dar un salto de enorme responsabilidad en su carrera. A sus 28 años, llega a un club que no solo compite en la liga local, sino que tiene la obligación de pelear la Champions League cada temporada.
Le puede interesar: Bayern Múnich se deshace en elogios para Luis Díaz y James: "Hace un mes"
Su traspaso, el más caro para un colombiano en la Bundesliga, lo consolida como uno de los futbolistas cafeteros más valiosos de todos los tiempos. Ahora, con el respaldo de la hinchada y el reto de mantener un nivel alto, su misión será convertirse en el líder que el Bayern espera.
Fuente
Antena 2