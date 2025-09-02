Luis Díaz firmó récord en la Bundesliga por su transferencia al Bayern

La millonaria operación no estuvo exenta de cuestionamientos. Varios analistas señalaron que pagar esa suma por un futbolista de 28 años representa un riesgo elevado, ya que el margen de reventa es mínimo. Incluso, se llegó a comentar que el Bayern “no está del todo convencido de este modelo”, en referencia a una estrategia de fichajes que parece alejarse de su filosofía habitual. Aun así, los escépticos reconocen que el colombiano tiene las condiciones para convertirse en pieza clave del proyecto y justificar cada euro invertido.

Si había dudas sobre su rendimiento, estas empezaron a despejarse desde el primer partido. En su debut oficial con la camiseta roja, Díaz fue determinante: anotó un golazo y repartió dos asistencias en la goleada 6-0 frente al Leipzig.

El director deportivo Christoph Freund elogió de inmediato su actitud: “Se está adaptando de maravilla. Es muy intenso. Rebosa energía y entusiasmo. Simplemente, tiene muchas ganas de jugar al fútbol”. Su técnico, Vincent Kompany, también destacó su aporte, señalando que la entrega del colombiano es tan evidente que incluso en los encuentros en los que falla ocasiones, demuestra carácter y compromiso.

Más allá del aspecto deportivo, el traspaso de Díaz dejó claro que el Bayern Múnich está dispuesto a competir con las grandes potencias económicas del continente.

Históricamente, la Bundesliga no ha sido protagonista de movimientos tan abultados, pero este verano rompió esa tendencia. Además de la llegada del colombiano, el campeonato alemán fue escenario de la venta récord de Florian Wirtz al Liverpool por 125 millones, una cifra que refleja cómo el fútbol germano también puede ser epicentro de transacciones multimillonarias.