Luis Díaz habló de su futuro en Liverpool: "es lo que quiero para mi carrera"

El colombiano Luis Fernando Díaz está muy cerca de hacer historia en el fútbol internacional, teniendo en cuenta que en próximos días se podría convertir en campeón de la Premier League en su temporada 2024/2025 con la camiseta del Liverpool.

Gracias a su versatilidad y capacidad para adaptarse, Lucho se ha ganado un lugar importante en el esquema del director técnico Arne Slot, que lo ubica por todos los carriles del frente de ataque.

En la temporada 2024/2025, el colombiano ha disputado 32 partidos, de los cuales ha sido titular en 25 ocasiones. El guajiro ha sumado 2159 minutos en total, anotado 11 goles registrado cinco asistencias.

Luis Díaz habló de su futuro en Liverpool

El domingo 20 de abril, después del triunfo 2-0 sobre Leicester City, Liverpool y Luis Díaz quedaron muy cerca del título de la Premier League al llegar a 79 puntos y quedar con 13 de ventaja sobre Arsenal (66 puntos) que es segundo.

Mientras hay gran expectativa por la consecución del campeonato, en el entorno de los 'reds' y del futbolista colombiano hay cierta incertidumbre por la definición de su futuro.

En las últimas semanas se ha dado a conocer que poderosos y millonarios clubes de Arabia Saudita están siguiendo al extremo de 28 años y prepararían una irrechazable oferta.

Adicionalmente, se ha informado que el colombiano y Liverpool no han acordado una renovación de contrato, el cual está pactado hasta junio de 2027.

Sin embargo, Luis Díaz evitó referirse a cualquier rumor y se concentró en el objetivo del título con los 'reds', pero también explicó cómo quisiera que los hinchas lo recordaran.

"Es un orgullo ver que la afición de Liverpool, de un grande de Inglaterra, te cante de esa manera y te apoye de esa manera. Era algo por lo que siempre he trabajado, es lo que quiero para mi carrera, que siempre me recuerden con mi juego, quiero dejar huella en el Liverpool. Seguiremos trabajando de esa manera para que se sientan confortables y así sigan cantando y alentando al equipo que es lo más importante. Se me vienen demasiados recuerdos de chico por que siempre lo soñaba, ganar un título con Liverpool y más la Premier y ver que está cerca, estamos muy felices y contentos", afirmó en diálogo con TNT Sports.

Liverpool y Luis Díaz por el título

Por otro lado, Luis Díaz se refirió al título que podría conseguir con Liverpool en la siguiente fecha de la Premier League.

"Muy contento y agradecido con Dios por que me tiene hoy acá peleando por el título de la Premier que tanto lo hemos soñado. Más en lo personal, era algo que siempre quise, que está cerca de conseguirse y se nos van a dar las cosas, vamos a hacer un gran partido en el próximo y hay que tratar de descansar ahora y disfrutar el momento para estar tranquilos y conseguirlo en el próximo partido", dijo.