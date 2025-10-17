Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 09:54
Luis Díaz jugará su primer Der Klassiker: fecha y hora para ver Bayern Vs Dortmund
Luis Díaz ha marcado cinco goles en la temporada de la Bundesliga.
El colombiano Luis Fernando Díaz está listo para afrontar un nuevo desafío con la camiseta de Bayern Múnich en la Bundesliga, teniendo en cuenta que jugará su primer 'Der Klassiker', nombre que se le da al partido contra Borussia Dortmund.
Díaz y el gigante de Baviera jugarán el 'Der Klassiker' con el objetivo de defender el primer lugar de la tabla de posiciones, ya que los dirigidos por Vincent Kompany son líderes con 18 puntos, después de seis jornadas.
Bayern Múnich Vs Borussia Dortmund: fecha, hora y cómo VER EN VIVO 'Der Klassiker'
El partido entre Bayern Múnich contra Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga se jugará este sábado 18 de octubre a partir de las 11:30 de la mañana, horario colombiano.
En Colombia se podrá VER EN VIVO el partido por la señal de ESPN y Disney +.
¿Cómo llega Luis Díaz al partido Bayern Múnich Vs Borussia Dortmund?
El colombiano Luis Fernando Díaz llega al partido Bayern Múnich contra Borussia Dortmund como una de las figuras del gigante de Baviera, teniendo en cuenta las estadísticas registradas en la Bundesliga.
Díaz ha disputado seis partidos, todos como titular. Además, el colombiano cuenta con 518 minutos en total en cancha con cinco goles y cuatro asistencias.
Adicionalmente, Lucho llega al 'Der Klassiker' después de haber anotado un gol con la camiseta de la Selección Colombia en la fecha FIFA, en la que el equipo nacional superó a México y empató con Canadá.
Fuente
Antena 2