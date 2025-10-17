Luis Díaz jugará su primer Der Klassiker: fecha y hora para ver Bayern Vs Dortmund

El colombiano Luis Fernando Díaz está listo para afrontar un nuevo desafío con la camiseta de Bayern Múnich en la Bundesliga, teniendo en cuenta que jugará su primer 'Der Klassiker', nombre que se le da al partido contra Borussia Dortmund.

Díaz y el gigante de Baviera jugarán el 'Der Klassiker' con el objetivo de defender el primer lugar de la tabla de posiciones, ya que los dirigidos por Vincent Kompany son líderes con 18 puntos, después de seis jornadas.