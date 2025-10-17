Cargando contenido

Luis Díaz jugará su primer clásico Vs Borussia Dortmund
Luis Díaz jugará su primer clásico Vs Borussia Dortmund.
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 09:54

Luis Díaz jugará su primer Der Klassiker: fecha y hora para ver Bayern Vs Dortmund

Luis Díaz ha marcado cinco goles en la temporada de la Bundesliga.

El colombiano Luis Fernando Díaz está listo para afrontar un nuevo desafío con la camiseta de Bayern Múnich en la Bundesliga, teniendo en cuenta que jugará su primer 'Der Klassiker', nombre que se le da al partido contra Borussia Dortmund.

Díaz y el gigante de Baviera jugarán el 'Der Klassiker' con el objetivo de defender el primer lugar de la tabla de posiciones, ya que los dirigidos por Vincent Kompany son líderes con 18 puntos, después de seis jornadas.

Lea también
Image
Histórico jugador alemán le echa flores al Bayern y a Luis Díaz

Histórico jugador alemán le echa flores al Bayern y a Luis Díaz

Ver más

Bayern Múnich Vs Borussia Dortmund: fecha, hora y cómo VER EN VIVO 'Der Klassiker'

El partido entre Bayern Múnich contra Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga se jugará este sábado 18 de octubre a partir de las 11:30 de la mañana, horario colombiano.

En Colombia se podrá VER EN VIVO el partido por la señal de ESPN y Disney +.

Lea también
Image
Luis Díaz - Bayern Múnich

Luis Díaz superó a jugadores como Cristiano en importante ranking

Ver más

¿Cómo llega Luis Díaz al partido Bayern Múnich Vs Borussia Dortmund?

El colombiano Luis Fernando Díaz llega al partido Bayern Múnich contra Borussia Dortmund como una de las figuras del gigante de Baviera, teniendo en cuenta las estadísticas registradas en la Bundesliga.

Díaz ha disputado seis partidos, todos como titular. Además, el colombiano cuenta con 518 minutos en total en cancha con cinco goles y cuatro asistencias.

Adicionalmente, Lucho llega al 'Der Klassiker' después de haber anotado un gol con la camiseta de la Selección Colombia en la fecha FIFA, en la que el equipo nacional superó a México y empató con Canadá.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Luis Díaz

Luis Díaz

Imagen
Bayern Munich

Bayern Munich

Imagen
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Imagen
Bundesliga

Bundesliga

Cargando más contenidos

Fin del contenido