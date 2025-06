Luis Díaz jugaría con Cristiano Ronaldo: revelan detalles de la negociación

"Al Nassr se dispone a presentarle su plan a Cristiano Ronaldo con la esperanza de conseguir un nuevo acuerdo. El club prepara cambios para dar luz verde a Cristiano… y firmar un nuevo contrato para seguir en el Al Nassr. Luis Díaz, David Hancko, mediocampista de clase mundial y más objetivos se han agregado a la lista de candidatos del verano", detalló en sus redes sociales.

De esta forma, Al Nassr podría estar enviando una oferta de más de 80 millones de euros para hacerse con Luis Díaz pero se deberá esperar al avance de los días para conocer la decisión del jugador y de su club.

Mensaje incierto en Liverpool

En las últimas horas, un mensaje en Instagram de Geraldine Ponce, pareja del futbolista colombiano, ha generado polémica al ser interpretado como una despedida de la pareja al Liverpool y los años que se vivieron en el club de Inglaterra.

"Gracias por tanto amor, por tanta entrega y por hacernos sentir en casa. Ser parte de esta hinchada es un privilegio. No hay duda: son la mejor del mundo. Este es un vínculo real, profundo y fuerte, que me reafirma que we’ll never walk alone", dice parte del mensaje que deja un mar de dudas sobre el futuro del atacante.