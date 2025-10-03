Luis Díaz le madruga al Mundial de 2026: Bayern lo adelantó en entrenamiento

La Selección Colombia logró sellar la clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México de manera anticipada en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al superar a su similar de Bolivia en Barranquilla. Luis Fernando Díaz Marulanda no marcó en los dos juegos finales de las clasificatorias, pero su impacto es enorme con el combinado nacional.

Justamente, Néstor Lorenzo no se guardó nada para afrontar la Fecha FIFA de octubre y convocó a Luis Díaz para enfrentar a México y a Canadá, dos selecciones que serán sedes para el Mundial de 2026. Evidentemente, por su convocatoria para estos dos partidos amistosos, tendría su lugar definido para afrontar la Copa del Mundo del próximo año.

El jueves 2 de octubre se lanzó oficialmente el balón del Mundial. TRIONDA llegó para quedarse y, como era de esperarse, ya algunos equipos a nivel global están utilizando ese modelo para aclimatarse a lo que será la nueva tecnología de la esférica en busca de llegar de la mejor manera con la pelota.

BAYERN MÚNICH ENTRENÓ CON EL BALÓN DEL MUNDIAL

Tras el lanzamiento oficial de TRIONDA, el Bayern Múnich no perdió tiempo y a la espera de que llegue el Mundial el próximo año, el club bávaro decidió entrenar con el nuevo modelo en busca de probar la pelota, dado que varios jugadores del plantel bávaro serán convocados con sus respectivas selecciones para jugar la Copa del Mundo.

Uno de esos ejemplos es Luis Díaz, que estará con Colombia y que le madruga al certamen mundialista por la posibilidad de poder usar el nuevo balón que se utilizará en el Mundial. ‘Lucho’ se va aclimatando y afianzando al TRIONDA con el uso en las sesiones de entrenamiento con el cuadro bávaro.

La decisión del Bayern de usar la pelota que se utilizará en el Mundial responde a la cantidad de jugadores que tiene en sus filas que serán convocados. La idea es poder sentir la tecnología del nuevo modelo en busca de, anticiparse a la Copa del Mundo.

Luis Díaz se adelantó, le madrugó al Mundial con la posibilidad de usar el TRIONDA de cara a la Copa del Mundo. ‘Lucho’ llegará al certamen mundialista con el uso del balón de manera anticipada. Será en los entrenamientos y es un paso adelante para acostumbrarse al modelo de la pelota de la cita orbital.