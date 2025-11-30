Actualizado:
Luis Díaz lidera el once ideal de sudamericanos en el fútbol europeo
El guajiro fue una de las grandes figuras del fin de semana en el balompié europeo.
En una jornada vibrante del fútbol europeo, el protagonismo se lo llevaron varias figuras latinoamericanas que brillaron en sus respectivas ligas. Uno de los nombres más resonantes fue el de Lautaro Martínez, quien volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más letales del continente con una actuación determinante para el Inter de Milán.
Durante el arranque del fin de semana, el atacante argentino firmó un doblete crucial en la victoria del conjunto neroazzurro frente al Pisa (2-0). Con esa actuación, el capitán interista alcanzó las 163 anotaciones con la camiseta del club, superando al histórico Sandro Mazzola (161) y ubicándose como el cuarto máximo artillero de la entidad en la Serie A. Su rendimiento sigue consolidando su estatus como uno de los referentes ofensivos del campeonato italiano.
Por otro lado, en territorio alemán, las miradas también se posaron sobre Luis Díaz, quien fue decisivo en el triunfo del Bayern Múnich ante el St. Pauli (3-1). El colombiano tuvo una participación impecable con un gol y una asistencia, aportando al impulso ganador del gigante bávaro, que extendió su racha a 12 compromisos sin conocer la derrota en la Bundesliga. Con esta actuación, el extremo alcanzó 12 tantos y seis pases de gol desde su llegada al conjunto muniqués.
Tras el cierre de los compromisos en las principales competiciones del continente, se configuró el Equipo Ideal de la fecha (3-4-3), destacando a jugadores que fueron determinantes para sus clubes. La formación quedó integrada por: Emiliano Martínez; Aarón Anselmino, Abner Vinícius, Nino; Luis Díaz, Mauro Arambarri, Igor Paixao, David Neres; Lautaro Martínez, Igor Thiago, Martín Satriano.
En el arco sobresalió Emiliano Martínez, quien fue pieza clave para el triunfo del Aston Villa frente al Wolverhampton (1-0). El guardameta argentino sumó su cuarto partido consecutivo sin recibir gol en la Premier League y alcanzó un registro histórico: convertirse en el tercer portero del club en llegar a 30 duelos en casa sin ser vencido.
La línea defensiva presentó actuaciones destacadas. Aarón Anselmino, joven zaguero del Borussia Dortmund, celebró su primer gol en Europa al participar activamente en el triunfo contra el Bayer Leverkusen (2-1). A su vez, el brasileño Abner Vinícius contribuyó al cómodo 3-0 del Olympique de Lyon sobre el Nantes, mientras que Nino, defensor del Zenit, marcó el tanto que selló el 1-0 ante el Rubin Kazan en la liga rusa.
En el mediocampo emergieron nombres de gran influencia. Además del notable partido de Luis Díaz, el uruguayo Mauro Arambarri fue figura en la victoria del Getafe ante el Elche (1-0), anotando el único gol del encuentro. Su entrenador, José Bordalás, elogió su desempeño y afirmó: "Es un jugador importantísimo; es un llegador, ha hecho goles llegando de segunda línea, es muy intuitivo y tiene hambre de gol", añadiendo también: "Me sorprende mucho que no esté convocado con Uruguay, ya que es un jugador fantástico".
En Francia, el brasileño Igor Paixao continuó su buena racha anotadora con el Olympique de Marsella tras marcar en el empate 2-2 ante Toulouse, acumulando tres goles y dos asistencias en la temporada. Por su parte, David Neres volvió a ser determinante para el Nápoles al convertir el tanto que le dio la victoria frente a la Roma (1-0) y completar por primera vez en la campaña los 90 minutos.
En el frente ofensivo, además del doblete de Lautaro, brilló el brasileño Igor Thiago, quien anotó dos goles para el Brentford en su triunfo 3-1 sobre el Burnley, convirtiéndose en el primer futbolista del club en llegar a diez tantos en las primeras trece jornadas. Finalmente, el uruguayo Martín Satriano se estrenó como goleador en esta edición de la Ligue 1 con un doblete en la victoria del Lyon sobre el Nantes (3-0).
