Luis Díaz lidera el once ideal de sudamericanos en el fútbol europeo

Por otro lado, en territorio alemán, las miradas también se posaron sobre Luis Díaz, quien fue decisivo en el triunfo del Bayern Múnich ante el St. Pauli (3-1). El colombiano tuvo una participación impecable con un gol y una asistencia, aportando al impulso ganador del gigante bávaro, que extendió su racha a 12 compromisos sin conocer la derrota en la Bundesliga. Con esta actuación, el extremo alcanzó 12 tantos y seis pases de gol desde su llegada al conjunto muniqués.

Tras el cierre de los compromisos en las principales competiciones del continente, se configuró el Equipo Ideal de la fecha (3-4-3), destacando a jugadores que fueron determinantes para sus clubes. La formación quedó integrada por: Emiliano Martínez; Aarón Anselmino, Abner Vinícius, Nino; Luis Díaz, Mauro Arambarri, Igor Paixao, David Neres; Lautaro Martínez, Igor Thiago, Martín Satriano.

En el arco sobresalió Emiliano Martínez, quien fue pieza clave para el triunfo del Aston Villa frente al Wolverhampton (1-0). El guardameta argentino sumó su cuarto partido consecutivo sin recibir gol en la Premier League y alcanzó un registro histórico: convertirse en el tercer portero del club en llegar a 30 duelos en casa sin ser vencido.

La línea defensiva presentó actuaciones destacadas. Aarón Anselmino, joven zaguero del Borussia Dortmund, celebró su primer gol en Europa al participar activamente en el triunfo contra el Bayer Leverkusen (2-1). A su vez, el brasileño Abner Vinícius contribuyó al cómodo 3-0 del Olympique de Lyon sobre el Nantes, mientras que Nino, defensor del Zenit, marcó el tanto que selló el 1-0 ante el Rubin Kazan en la liga rusa.

En el mediocampo emergieron nombres de gran influencia. Además del notable partido de Luis Díaz, el uruguayo Mauro Arambarri fue figura en la victoria del Getafe ante el Elche (1-0), anotando el único gol del encuentro. Su entrenador, José Bordalás, elogió su desempeño y afirmó: "Es un jugador importantísimo; es un llegador, ha hecho goles llegando de segunda línea, es muy intuitivo y tiene hambre de gol", añadiendo también: "Me sorprende mucho que no esté convocado con Uruguay, ya que es un jugador fantástico".