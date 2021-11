Luis Díaz: lo que se sabe de un posible traspaso y los récords que rompería

Los jugadores colombianos en el exterior están teniendo actuaciones sobresalientes, y el caso de Luis Fernando Díaz es para admirar, pues se podría llegar a afirmar que es el mejor jugador de la actual temporada, en lo que se refiere a los 'cafeteros'.

El guajiro, quien se desempeña en el Porto de la Primeira Liga de Portugal, suma once goles en la actual temporada con su escuadra, nueve de ellos por el rentado local y dos por la Champions League.

Tras esto, y como es bien sabido, el jugador hace parte de los planes de muchos equipos de la 'élite' europea, entre los que se encuentran Barcelona, Bayern Múnich y Milán, sin dejar de lado a Sevilla y Newcastle.

Así, el Diario 'A Bola' del país luso da como un hecho que el jugador no continuará en los 'dragones', eso sí, no se afirma que sea para enero, pero seguramente, de junio de 2022, no pasará.

Con esto, se asume que el futbolista se convierta en la transferencia más costosa desde un equipo de Portugal, pues no se aceptarán menos de 80 millones de euros, que es lo acordado en su cláusula, lo cual, de llevarse a cabo, superaría los 50 millones que pagó Real Madrid a Porto por Éder Militao.

Asimismo, se podría convertir en el colombiano por el cual se pagó la suma de dinero más alta de la historia, recordando que James fue transferido al Madrid desde Mónaco a cambio de 75 millones de la moneda europea.

Por lo pronto, resta esperar las próximas participaciones del jugador no solo con el club portugués sino con la Selección Colombia, en donde prácticamente se ha hecho inamovible de las formaciones inicialistas planteadas por Reinaldo Rueda.