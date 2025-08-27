Luis Díaz no se esconde: reveló ambicioso objetivo en Bayern Múnich

El colombiano Luis Fernando Díaz ha tenido un brillante inicio de temporada 2025/2026 con la camiseta de Bayern Múnich al haber anotado dos goles, dado dos asistencias y celebrado un título en tan solo dos compromisos oficiales.

Desde su llegada al gigante de Baviera, Díaz se impuesto por sus condiciones técnicas, pero también por la característica actitud que le ha permitido ganarse rápidamente el cariño de la afición y de sus compañeros.