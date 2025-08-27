Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 10:36
Luis Díaz no se esconde: reveló ambicioso objetivo en Bayern Múnich
El colombiano habló sobre cómo ha sido su adaptación.
El colombiano Luis Fernando Díaz ha tenido un brillante inicio de temporada 2025/2026 con la camiseta de Bayern Múnich al haber anotado dos goles, dado dos asistencias y celebrado un título en tan solo dos compromisos oficiales.
Desde su llegada al gigante de Baviera, Díaz se impuesto por sus condiciones técnicas, pero también por la característica actitud que le ha permitido ganarse rápidamente el cariño de la afición y de sus compañeros.
Luis Díaz y su adaptación a Múnich
En diálogo con la Federación Colombiana de Fútbol, Lucho dio detalles sobre cómo ha sido su adaptación en Alemania y específicamente al Bayern Múnich.
"La gente está muy feliz con mi llegada. Me lo han hecho saber, me han dado su cariño y amor. Todo eso es importante cuando uno llega a una nueva ciudad y país para que te acomodes más rápido", afirmó.
Luis Díaz y su gran objetivo
El extremo colombiano también se refirió a sus objetivos con la camiseta de Bayern Múnich. En sus palabras, Luis Díaz dejó ver la ambición que tiene por conseguir títulos y destacarse cada vez más.
"Qué mejor que llegar de esta manera, aportando con lo que sé hacer, con goles, asistencias y ganando títulos, que es lo que uno trata de hacer y trabaja para eso. Ojalá sigamos construyendo grandes cosas para el club. Estoy cada vez más cómodo y seguiré trabajando para conseguir más cosas en el club", dijo.
Los dicho por Lucho se dio a conocer en la previa del partido contra Wehen Wiesbaden de este miércoles 27 de agosto por la primera ronda de la Copa de Alemania y antes del duelo contra Augsburgo del 30 de agosto por la fecha 2 de la Bundesliga.
Después del compromiso contra Augsburgo, se espera que Lucho se sume a la concentración de la Selección Colombia para disputar las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria.
Fuente
Antena 2