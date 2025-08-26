Luis Díaz no se puede confiar en Bayern Múnich: advertencia del técnico

Luis Fernando Díaz tuvo un brillante debut en la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich al ser figura en la goleada 6-0 sobre RB Leipzig en la fecha 1. El colombiano se destacó al marcar un gol y dar dos asistencia que lo pusieron como uno de los jugadores con mejor calificación.

Ahora, Lucho y el gigante de Baviera tendrán su primera salida en la Copa de Alemania enfrentando al Wehen Wiesbaden, certamen en el que aspiran a lograr buenos resultados y llegar hasta la final en Berlín, según declaró el entrenador Vincent Kompany.

“No me gusta la palabra ‘rotación’. No quiero adelantar demasiado sobre la alineación. Lo más importante es que queremos llegar a Berlín. Respeto totalmente al rival. El equipo que empiece mañana tendrá la oportunidad de ganar”, arrancó diciendo Vincent en conferencia de prensa.