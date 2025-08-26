Cargando contenido

Luis Díaz recibe advertencia en Bayern Múnich
AFP
Mar, 26/08/2025 - 10:17

Luis Díaz no se puede confiar en Bayern Múnich: advertencia del técnico

Luis Díaz debutó con gol y dos asistencias en la Bundesliga.

Luis Fernando Díaz tuvo un brillante debut en la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich al ser figura en la goleada 6-0 sobre RB Leipzig en la fecha 1. El colombiano se destacó al marcar un gol y dar dos asistencia que lo pusieron como uno de los jugadores con mejor calificación.

Ahora, Lucho y el gigante de Baviera tendrán su primera salida en la Copa de Alemania enfrentando al Wehen Wiesbaden, certamen en el que aspiran a lograr buenos resultados y llegar hasta la final en Berlín, según declaró el entrenador Vincent Kompany.

“No me gusta la palabra ‘rotación’. No quiero adelantar demasiado sobre la alineación. Lo más importante es que queremos llegar a Berlín. Respeto totalmente al rival. El equipo que empiece mañana tendrá la oportunidad de ganar”, arrancó diciendo Vincent en conferencia de prensa.

No hay tiempo para descanso

Con lo dicho por Kompany se espera que Bayern Múnich le vuelva  a dar rodaje a sus principales figuras entre las que se estacan Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

La presencia de Díaz, Kane y Olise no estaría condicionada al duelo por la fecha 2 de la Bundesliga frente a Augsburgo del sábado 30 de agosto.

“Todavía no se trata de dar descanso a los jugadores. Hemos empezado muy bien, pero veremos si podemos jugar tres partidos en una semana. Por supuesto, queremos que todos se mantengan en forma y no podemos permitirnos ninguna locura”, explicó en rueda de prensa.

Próximos partidos de Luis Díaz y Bayern Múnich

Bayern Múnich y Luis Díaz tendrán una apretada agenda en el final de agosto y en el inicio de septiembre,

Este miércoles 27 de agosto, el conjunto de Baviera se medirá con el Wehen Wiesbaden a partir de la 1:30 de la tarde, horario colombiano, en duelo que se podrá VER EN VIVO por Disney +.

Posteriormente el sábado 30 de agosto, Bayern Múnich chocará con Augsburgo antes del parón por la fecha FIFA.

