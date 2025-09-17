Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 20:56
Luis Díaz pone en alerta a Colombia: preocupante declaración
Luis Díaz se estrenó en la Champions League con el Bayern Múnich, pero no dejó una alentadora imagen.
El Allianz Arena fue escenario de un inicio ofreciendo estampas de alta tensión para Bayern Múnich, que recibió al Chelsea en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League 2025-26. El resultado final, 3-1 a favor de los bávaros, en donde el Bayern no sobró, pero fue eficiente, paciente y aprovechó los errores de su rival.
Luis Díaz tuvo su primer compromiso en Champions League con el Bayern como titular, demostrando compromiso defensivo y participación en distintas fases del juego, aunque sin destacar ofensivamente tanto como quizá se esperaba, en especial porque al parecer se le vio bastante cansado, un parte desalentador para la escuadra alemana y la propia Selección Colombia.
Luis Díaz no está al 100% y se le vio cansado con Bayern Múnich
El delantero de la Selección Colombia estuvo presente durante los 90 minutos en el campo de juego y aunque no anotó, cumplió con lo que se le pide por parte del estratega Vincent Kompany, con entrega, trabajo colectivo y actitud defensiva/ ofensiva cuando el equipo lo necesitaba.
Aún así, medios, periodistas y fanáticos no vieron a 'lucho' en su mejor momento, ya que el ritmo de juego con Bayern ante Chelsea fue más pausado a comparación de otros enfrentamientos con el cuadro alemán y ello se podría dar debido al gran desgaste físico que ha venido teniendo tras las eliminatorias sudamericanas y la respectiva Bundesliga.
Frente a esta situación el guajiro fue contundente y dejó un mensaje claro, agradeciendo por el voto de confianza que ha recibido, pero reconoce que también deberá descansar para estar al 100%.
"Simplemente creo que es decisión del entrenador. Siempre estaré disponible, tratare de recuperarme lo más que pueda para estar ahí disposición de lo que decida el cuerpo técnico. Trataré de siempre ayudar a mi equipo y estamos mentalizados en eso. Como te dije hace un momento, el que le toqué jugar va a estar preparado, va a estar al 100 y tratar de descansar lo máximo".
Próximo partido de Luis Díaz con la Selección Colombia
Tras haber clasificado con la Selección Colombia al Mundial 2026, Luis Díaz se tendrá que seguir preparando con la 'tricolor' y el siguiente duelo como preparación sería ante la Selección de México, compromiso que se llevará a cabo el 11 de octubre en suelo estadounidense.
