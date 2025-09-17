Luis Díaz pone en alerta a Colombia: preocupante declaración

El Allianz Arena fue escenario de un inicio ofreciendo estampas de alta tensión para Bayern Múnich, que recibió al Chelsea en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League 2025-26. El resultado final, 3-1 a favor de los bávaros, en donde el Bayern no sobró, pero fue eficiente, paciente y aprovechó los errores de su rival.

Luis Díaz tuvo su primer compromiso en Champions League con el Bayern como titular, demostrando compromiso defensivo y participación en distintas fases del juego, aunque sin destacar ofensivamente tanto como quizá se esperaba, en especial porque al parecer se le vio bastante cansado, un parte desalentador para la escuadra alemana y la propia Selección Colombia.

Luis Díaz no está al 100% y se le vio cansado con Bayern Múnich

El delantero de la Selección Colombia estuvo presente durante los 90 minutos en el campo de juego y aunque no anotó, cumplió con lo que se le pide por parte del estratega Vincent Kompany, con entrega, trabajo colectivo y actitud defensiva/ ofensiva cuando el equipo lo necesitaba.

Aún así, medios, periodistas y fanáticos no vieron a 'lucho' en su mejor momento, ya que el ritmo de juego con Bayern ante Chelsea fue más pausado a comparación de otros enfrentamientos con el cuadro alemán y ello se podría dar debido al gran desgaste físico que ha venido teniendo tras las eliminatorias sudamericanas y la respectiva Bundesliga.