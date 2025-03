Luis Díaz pone en aprietos a Liverpool: decisión clave sobre su futuro y disputa interna

El colombiano Luis Díaz se ratifica cada vez más como uno de lo futbolistas más importantes a nivel mundial. Lo hecho con la camiseta de la Selección Colombia y principalmente con la de Liverpool ha puesto al extremo de 28 años en la élite del fútbol hasta el punto de despertar interés en poderosos y millonarios clubes.

A pesar de sus buenos números, Lucho no tendría su futuro asegurado en Liverpool, principalmente por los planes que pretende ejecutar el director técnico Arne Slot.

El colombiano comenzó la temporada como titular indiscutido por la banda izquierda, pero poco a poco fue relegado por Slot a ocupar otras posiciones, específicamente la de falso 9 y posicionándose en el carril central en la parte ofensiva.

La nueva ubicación no le permitió a Díaz demostrar todo su talento, aunque hizo importantes aportes que le han servido a Liverpool para estar muy cerca del título de la Premier League.

Lucho tomó decisión

En las últimas horas, el portal internacional CaughtOffside sorprendió al asegurar que el futuro de Luis Diaz habría generado diferencias entre el entrenador Arne Slot y los directivos de Liverpool.

Según se detalló, Slot ha "dado luz verde" para la salida del colombiano, mientras que los directivos de los 'reds' pretenden conservarlo al considerarlo un jugador determinante.

Otro de los motivos de Liverpool para mantener a Lucho es con el fin de evitar que el colombiano refuerce a un rival directo en las aspiraciones a título en la Premier League y a nivel internacional.

Y es que el colombiano ha despertado interés en destacados clubes como Arsenal, FC Barcelona y Juventus en Europa, mientras que millonarios árabes como Al Nassr y Al Hilal lo siguen de cerca.

Al no estar en los planes de Arne Slot, el extremo de 28 años estaría considerando su salida de Liverpool, ya que no "está interesado en quedarse si no va a tener un papel clave".

¿Cuándo se define el futuro de Luis Díaz?

Teniendo en cuenta lo informado, el futuro de Luis Díaz se podría definir al término de la temporada 2024/2025, durante el mercado de fichajes de verano.

A pesar de tener contrato con Liverpool hasta junio de 2027, Liverpool también permitiría su salida a cambio de una considerable cifra.